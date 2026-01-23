ＴＶタレントとの熱愛発覚→翌日にレスターへ電撃移籍！“世界一セクシーなフットボーラー”のイングランド再上陸に地元メディアは大盛り上がり
現地１月22日、イングランド女子リーグ（WSL）のレスター・シティ・ウィメンはスイス女子代表のFWアリシャ・レーマンを完全移籍で獲得したと発表。契約期間は2028年夏までの２年半で、レーマンにとっては１年半ぶりのWSL復帰となる。
英メディアが“世界一セクシーなフットボーラー”と呼称する27歳は、「本当に素晴らしい気分。ここに来られてとても幸せだし、イングランドに戻ってきたのはまるで里帰りのような感覚です。すごく嬉しい！」とのメッセージをクラブ公式サイトに寄せ、「レスターは素晴らしいクラブです。練習施設を見学させてもらい、もちろんスタジアムにも足を運びました。女子サッカーを前進させようという強い意志を感じました」とも話している。
いまや公式インスタグラムのフォロワー数が1594万を誇る世界的インフルエンサーだ。実は前日21日は、レーマンの27歳の誕生日だった。そのタイミングで公となったのが、英国の人気リアリティー番組「ラブ・アイランド」で有名なＴＶタレント、モンテル・マッケンジーとの熱愛だ。サッカーのセミプロ選手でもあるマッケンジーがレーマンと誕生日を過ごす様子をSNS上に公開し、英メディアを騒然とさせたばかりだった。
自由奔放な言動や奇抜なファッションで人気を博し、今や欧州では超がつくセレブなレーマン。自身が憧れるクリスティアーノ・ロナウドを彷彿とさせるドリブルが自慢のアタッカーで、これまでウェストハム、エバートン、アストン・ビラ、ユベントス、コモと渡り歩き、スイス女子代表としてもEUROに出場するなど、美貌だけでなく確かな実力を有する。
ブラジル代表のMFドウグラス・ルイス（ノッティンガム）と長らく恋人関係だったが、2025年に２度目の破局が報じられた。そして新たなパートナーはなんと英国で人気の芸能人。プライベートの話題に事欠かないレーマンのイングランド帰還で、英メディアは俄然色めきだっている。
