¿Íµ¤¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¡ÂåÍý½Ð»º¤ÇÂè3»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡¡É×¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¥Ã¥º¡×ÇÐÍ¥
¡¡¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥áー¥¬¥ó¡¦¥È¥ì¥¤¥Êー¡Ê32¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥À¥ê¥ë¡¦¥µ¥Ð¥é¡Ê33¡ËÉ×ºÊ¤Ë¡¢Âè3»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤¬ÂåÍý½Ð»º¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë4ºÐ¤È2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Ë18Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ー¡¦¥àー¥ó¡×¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÀÖ¤óË·¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¥áー¥¬¥ó¤¬20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÍý½Ð»º¤ÇÂè3»ÒÃÂÀ¸¡¡¥áー¥¬¥ó¡¦¥È¥ì¥¤¥Êー¤ÈÉ×¤Î¥À¥ê¥ë¡¦¥µ¥Ð¥é
¡¡¤½¤³¤Ç¥áー¥¬¥ó¤Ï¤³¤¦´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¼¥Þ¥¤¥ー¡¦¥àー¥ó¡¦¥È¥ì¥¤¥Êー¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹ー¥Ñー¥¦ー¥Þ¥ó¤ÎÂåÍýÊì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö°å»ÕÃÄ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ä°åÎÅ¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢²ÈÂ²¤ò°ÂÁ´¤ËÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊÊýË¡¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ëå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¥àー¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥É¥ë¥Íー¥à¤òÁª¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ÈÂ²°ìÆ±¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤À¤È¿´¶¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë