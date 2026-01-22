¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¥¯¥é¥¹Ä¶¤¨¹âµé¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ»Â¿·¡È¥×¥ê¥¦¥¹¡É´é¤ò¿·ºÎÍÑ¡ª ºÆÀßÄêÉÔÍ×¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥ÉÅëºÜ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¥Þ¥¤¥Á¥§¥óÊÂ¤ß¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥¢¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿2011Ç¯¡£À½Â¤¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ ´ä¼ê¹©¾ì¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÅìËÌÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤â¤¢¤êÃÏ¸µÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥×¥ê¥¦¥¹¡É´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¿·¥¢¥¯¥¢¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÏÇ³Èñ¤ä¶õµ¤Äñ¹³¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ10Ç¯·Ð¤Ã¤¿2021Ç¯¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4080mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1485¡Á1505mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2600mm¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤ß¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¡ÊE-Four¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³Èñ¡ÊWLTC¡Ë¤Ï2WD¤ÎX¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï34.3km¡¿L¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄãÇ³Èñ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÊÂ¤ß¤Îºþ¿·¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢ÆâÁõÁõÈ÷¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤È¤Î´ØÏ¢À¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡¢¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥é¥ó¥×¡¢¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×¤¬¤¹¤Ù¤ÆLED¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¾å°Ì¤ÎZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ïº¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó2¿§¤ª¤è¤Ó2¥È¡¼¥ó3¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõÁõÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢»ëÇ§À¤äÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²¼Éô¤ËHDMIÃ¼»Ò¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥²¡¼¥àµ¡¤ò¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ²óÈò¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Î·Ù¹ð¤ä¼ÖÎ¾Áàºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥É¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ»ÏÆ°¤Î¤¿¤Ó¤ËÀßÄê¤·Ä¾¤¹¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Ê¤É¤Î°ì»þÄä¼Ö»þ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿²þÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥¢¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï248Ëü6000±ß¤«¤é302Ëü2800±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥¢¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿ºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤äµ¡Ç½À¤¬½¼¼Â¤·¡¢¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂæ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£