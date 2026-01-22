¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢44ºÐÄ¹¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥®¥ã¥ë¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Ç»ä¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢1·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÈÊì¿Æ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿ÈÄ¹176cm¤È¤¤¤¦È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡£¼Â¤ÏÊì¿Æ¤â174cm¤ÈÄ¹¿È¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²Á´°÷Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸½ºß44ºÐ¤À¤È¤¤¤¦Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Á´Éô¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¶âÈ±¡£¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤â¾å²¼¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥®¥ã¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤æ¤¨¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ç»ä¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿ÆÍ§¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ç¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤ä±¿Æ°²ñ¤Ç¤â¥®¥ã¥ëÁ´³«¤Î»Ñ¤Ï°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥®¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤À¤¬¡¢¡Ö¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î»þ¡¢¿ÈÄ¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤ªÍÎÉþ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç·ë¹½ÇÉ¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÃãÈ±¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢Å¾¹»À¸¤ÎÃË»Ò¤«¤é·ù¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢µã¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤òº£¤«¤é²È¤Ë¸Æ¤Ù¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¼¸¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Êì¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ÎÃË¤Î»Ò¤âÏ¢¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¡¼¥ë¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¼¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êì¤Î¹ë²÷¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¿´¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë