¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤ËºÇÅ¬¡ª ¥½¥Ë¡¼½é¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÖLinkBuds Clip¡×
¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖLinkBuds Clip¡×¤ò2026Ç¯2·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î4¿§¡£¼ÂÇäÁÛÄê²Á³Ê¤Ï3Ëü±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ª¤òºÉ¤¬¤º¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥½¥Ë¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â²»¼Á²½µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º²÷Å¬¤ÊÁõÃåÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë²»³Ú¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ª¤Î·Á¾õ¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÁõÃå¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹¥¤ß¤ÎÁõÃå´¶¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿²»¶Áµ»½Ñ¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó1000X¥·¥ê¡¼¥º¤Î²»¼ÁÄ´À°µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Á³¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤²»¤ò¼Â¸½¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â²»¼Áµ»½ÑDSEE¡ÊDigital Sound Enhancement Engine¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢°µ½Ì²»¸»¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²»¤ò¸µ¤Î²»¸»¤Ë¶á¤¤Ë¤«¤Ç¼«Á³¤Ê²»¤Ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10¥Ð¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ç¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ºÙ¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²»¼Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥Ö¡¼¥¹¥È¡×¡Ö²»Ï³¤ìÄã¸º¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥×Áàºî¤Ç¼ê·Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñÏÃ¤ä´Ä¶²»¤ò¼«Á³¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿²÷Å¬¤Ê¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹âÅÙ¤Ê²»À¼¿®¹æ½èÍýµ»½Ñ¤È¹âÀºÅÙ¥Ü¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿ÄÌÏÃÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¤Ç¼þ°Ï¤Î´Ä¶²»¤òÄã¸º¤·¡¢¹üÅÁÆ³¥»¥ó¥µ¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¼¤òÀµ³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎºÇÄ¹Ìó9»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹½¼ÅÅ¹þ¤ß¤Ç¹ç·×ºÇÄ¹Ìó37»þ´ÖºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢3Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç1»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµÞÂ®½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IPX4ËÉÅ©ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê´À¤ä±«¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÊÌÇä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤È¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLinkBuds ClipÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡×¡Ê¼ÂÇä3900±ßÁ°¸å¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥³¡¼¥é¥ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î5¿§¡£
¥½¥Ë¡¼
¡ÖLinkBuds Clip¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü
¼ÂÇäÁÛÄê²Á³Ê¡§3Ëü±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
