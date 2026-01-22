【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.41「霧の中の理想郷（アルカディア）」 1月27日公開

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のマイナーアップデートパッチ7.41を1月27日に公開する。

今回のパッチでは、武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」の新段階や、コスモエクスプローラーの新星「崩壊文明の星 オイジェス」と道具強化コンテンツ「コスモツール」の新段階などが実装される。

武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」

武具職人「ゲロルト」と二人三脚で、ファントムウェポンは次なる強化へ。酔いどれ男にハンマーを振るわせるべく、冒険者の奔走は続く。

新たな星「崩壊文明の星 オイジュス」＆道具強化コンテンツ コスモツール

【ファントムウェポンの新段階】

宇宙探査プロジェクト「コスモエクスプローラー計画」は、順風満帆に進行中。惑星パエンナの探索を経て発見された新たな星「崩壊文明の星 オイジュス」へと、いざ出発する。

道具強化コンテンツ「コスモツール」にも新たな段階が実装される。

【獲得できるアイテム】【コスモツール】

