ホンダの本格カクカクSUV!?

ホンダは、2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」を世界初公開しました。

WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、ホンダが新たに発表した「トレイルライン」に属するモデルで、ホンダのモータースポーツ部門であるHRCがオフロードレースで培ってきた知見や技術がフィードバックされています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「カクカクSUV」です！ 画像で見る（39枚）

エクステリアは、専用のフロントグリルやヘッドライト、前後左右のスポイラーなどにより、ベースとなる「WR-V」と比べてさらに無骨な印象が増しています。

また、最低地上高も高められており、悪路走破性や視認性の向上が図られています。

ボディカラーには落ち着いたトーンのグレーが採用されていますが、フロントグリル上部やフォグランプ周辺、ボディサイドなどにはオレンジがアクセントカラーとして追加されています。

このオレンジ色はトレイルラインの象徴となるカラーであり、アクティブなイメージを強調するものとなっています。

そのほか、オールテレーンタイヤのダンロップ「グランドトレック AT5」となっているほか、リアには「HRC」のエンブレムも装着されています。

そんなWR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトについて、ホンダの担当者は次のように話します。

「日本だと街乗りメインというお客様がほとんどのSUVですが、すでに『トレイルライン』が設定されている北米のお客様は、荒れた路面の山道をガンガン走るケースもめずらしくありません。

そういったお客様に向けて生まれた『トレイルライン』を、ぜひ日本のお客様にも楽しんでいただき、ホンダならではの『クルマをあつかう楽しさや喜び』を感じてもらえたらと思います。

『トレイルライン』は、『CR-V』や『ZR-V』、『ヴェゼル』にも設定される見込みですが、WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、そのほかのモデルと比べてもっともオフロード感を強めているのが特徴です。

また、4モデルのなかでは唯一のガソリン車であるため、もっとも山道が似合う1台と言えるかもしれません」

※ ※ ※

前出の担当者は、WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトに対する反響について「ブースを訪れたお客様の反応は上々」としたうえで、次のように続けます。

「東京オートサロンの会場では、既存のWR-Vのオーナー様から『同じクルマとは思えないほど印象が違う』といった驚きの声を多数いただきました。

また、『マットなボディカラーとオレンジの差し色が映える』『このままキャンプ場に乗り入れたい』といった具体的な感想もいただいています。

そのほか、『このフロントグリルやホイールだけでも販売してほしい』というカスタマイズパーツとしての市販化を熱望する声も多く、予想以上の反響に手応えを感じています」

なお、WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、現段階ではあくまでコンセプトモデルであり、詳細なスペックや価格、発売時期については明らかにされていません。