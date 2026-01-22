Amazonにて「暮らし応援 Winter SALE」が1月27日8時59分まで開催中。1月22日12時に編集部で確認したところ、ソニーのワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM4」や、「iPad mini(A17 Pro)」、「DJI Osmo Nanoスタンダードコンボ (64GB)」などがセール価格になっている。主なセール対象製品と価格は以下の通り。

Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB：73,800円(6％ OFF) ソニー WH-1000XM4：24,200円(14％ OFF) final TONALITE：35,830円(10％ OFF) DJI Osmo Nanoスタンダードコンボ (64GB)：40,370円(8％ OFF) SwitchBot CO2センサー：6,380円(20％ OFF)

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください