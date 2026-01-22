大型犬の赤ちゃんを家族に迎えたら、想像を超えるスピードで成長していって…？生後4ヶ月までの成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破しています。

小さな赤ちゃん犬がすくすく成長

Instagramアカウント「kohakudayo_dog」に投稿されたのは、アラスカンマラミュートの「琥珀」くんの成長記録です。飼い主さんのお家に迎えられた時は、まだ赤ちゃんだった琥珀くん。小さな体とあどけないお顔が可愛くて、まるでぬいぐるみのようだったそう。

大型犬は凄まじいスピードで成長していくため、赤ちゃんらしい姿を見られるのはごく短い間です。琥珀くんも中身や仕草は赤ちゃんのままなのに、日に日に体が大きくなり、お顔立ちも大人っぽくなっていったとか。

生後4ヶ月の成長した姿が素敵！

飼い主さんは琥珀くんがすくすく育ってくれていることを喜ぶと同時に、「もっとゆっくり成長していいのに」と寂しさも感じていたそう。そんな飼い主さんの複雑な親心など知らずに、その後も琥珀くんはどんどん大きくなっていきました。

そして生後4ヶ月を迎えると、琥珀くんは見違えるほど大きくなり、お顔も凛々しくなったとか！可愛さだけでなくカッコよさも出てきた姿は、キュンとせずにはいられないほど素敵です。

飼い主さんの想い

ずっと琥珀くんの成長を見守ってきた飼い主さんは今、「一生を振り返った時に、うちにきてよかったと思ってもらいたい」という願いを抱いているとのこと。そしてそのために琥珀くんと、たくさん思い出を作ろうとしているそうですよ。

これからも琥珀くんが飼い主さんと幸せな日々を過ごし、宝物のような思い出を作りながら、元気に成長していってくれますように。

この投稿には「尊いです」「確かに幼い時期は可愛いですが、全て愛おしい」「毎日が貴重な時間だと思ってます」「これからの成長が楽しみです」といったコメントが寄せられています。

琥珀くんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方、今後の成長を見守りたいという方は、Instagramアカウント「kohakudayo_dog」をチェックしてくださいね。

