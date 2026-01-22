彫師がタトゥーを彫ったら「医師法違反」に問われた「あまりに理不尽な摘発」…タトゥーは「医療行為」なのか？

普段はなかなか意識することのない「自由」の価値。

人は自由でなくなるときに、初めてそのありがたみを知る。

だが、その自由が「普段の自分には関係のない自由」であったとしたら？

我々は「他人にとって大事な自由」についても思いを馳せるべきなのだろうか。

※本記事は『Tropic』安田浩一「シン・自由論」より抜粋・編集したものです。

タトゥーと愚行権について

その男性が訪ねてきたのは2015年4月のことだ。

「意外でした。線が細くておとなしそうな感じの人でしたから」

大阪市内で弁護士事務所を構える亀石倫子さん（大阪弁護士会）は、そう振り返る。

事前に受けた連絡で、男性が彫師であることは知っていた。

彫師という職業に「その頃はまだ、私も少しの偏見を持っていたのかもしれない」と打ち明ける。どこか強面で、威圧的な感じを与える人。彫師から連想される一般的なイメージと、亀石さんも完全に無縁ではなかった。

それまでの人生で彫師に会ったことはない。タトゥーに対して特段の関心もなかった。刑事事件を専門としている以上、タトゥーの入った人を弁護することもある。だが、弁護士の前で、わざわざそれを誇示する人などいない。もしも派手な入れ墨を見せつけられたら怖いだろうなあ、という感覚だけは持っていた。

一方、男性の側には余裕などなかった。彼は極度の緊張と不安でからだを硬くしていた。

増田太輝さん（37歳）。当時はまだ20代半ばの若手彫師だった。

後述するように増田さんは、医師免許がないのにタトゥーの施術をしたことで、医師法違反に問われていた。この先、どうなるかわからない。おそらく、略式起訴される可能性は高いが、それをそのまま受け入れてよいのか。その場合、仕事を続けることは可能なのか。法律家のアドバイスを得たいと考え、伝手をたどって亀石さんのところに行き着いたのである。

彼は、いま自分が置かれている状況と不安を正直に亀石さんに訴えた。

ひと通りの説明を受け、亀石さんは、なぜ増田さんが自分を訪ねることになったのか、ようやく理解できた。タトゥーを彫るのに医師免許が必要だという理屈が、完全におかしいことは間違いない。だが、本質はもっと別のところにある。

自由──だ。

職業選択の自由。そして表現の自由。それがいま、国家権力によって脅かされているのだと亀石さんは感じた。

国家は簡単に自由を奪うことができる

亀石さんはかつて、音楽やダンスを楽しむ場であるクラブが無許可で客にダンスをさせたとして風俗営業法違反に問われた事件で、経営者の無罪を勝ち取っている。この裁判で亀石さんは、経営者に職業選択の自由があること、そして客にはクラブで音楽を楽しみ、踊る自由があることなどを主張した。また、令状なしで警察がGPS捜査（位置情報の取得）をしたことは違法だと訴えた、いわゆる「GPS裁判」でも亀石さんは主任弁護人を務め、2017年、最高裁判所で「令状なきGPS捜査は違法」との判決を引き出した。

「国家権力は、いつだって簡単に人の権利や自由を奪うことができる。個人の力だけでは到底太刀打ちできない。だからこそ法律家としては、権利や自由の侵害に対して常に敏感でありたいと思っているんです」

もともとタトゥーはもちろんのこと、クラブにも個人的な興味や関心はなかった。彫師が仕事を失っても、クラブがつぶれても、あるいは警察官が無断で捜査対象者の車にGPS装置を付けたとしても、亀石さん自身がすぐに困ることはない。おそらく日本社会でも多くの人がそう感じるだろう。しょせん一部の人の問題だ。

だが、極めて限定的であったとしても、権力が誰かの権利や自由を奪うとき、いつか必ず、違った形で自分に跳ね返ってくる。亀石さんはそう信じている。

どんな小さな権利であっても、粗末に扱われている自由でも、たとえそれらが自分の身の回りに存在しないものであっても、奪われた瞬間から、社会は風景を変えていく。私たちの生活はひとつの歯車を失い、異変に気がついたときには、もっと大きな自由、生きるのに必要な様々な権利を手放す羽目になる。

「そんな社会にはしたくないんですよ」

亀石さんが弁護士の道にたどり着いたのも、それまで感じてきた「窮屈さや息苦しさ」から自身を解放するためでもあった。

高校時代は派手な柄のシャツを着ていたことで教員に叱られた。大学卒業後に入社した会社では、制服着用や始業前のラジオ体操といった企業文化になじめず、悩んだ末に3年で退職した。子どもの頃からずっと、不合理な規則や、意味のない秩序、押し付けられる不自由に苦痛を感じてきた。結婚して大阪に移り、自分らしく生きるための道を模索しているときに、弁護士という職業を"発見"し、いまの自分がある。

前述した「クラブ裁判」では、法廷で英国のロックバンド、オアシスなどの曲を流した。警察官がクラブに踏み込んだ際の状況を再現することが目的だった。型破りではある。だが、自身を衝き動かしているのは、常に自由を脅かすものに対する危機感だ。

だから法律を紐解く前に、彫師の仕事を「医業」の枠に強引に収めようとする当局の意志が、自由への侵害だと直感した。

タトゥーは古くから伝わる文化でもある。それを必要とする人がいて、彫ることを生業とする人がいる。偏見は存在するが、タトゥーそのものに罪はない。タトゥーが社会を破壊することもない。沖縄やアイヌの人々の間では、装飾としての入れ墨文化が存在する。

だいたい、医師がタトゥーの施術をすることなど考えられないし、あるいは彫師となるために医師免許を取得することなど、もっと考えられない。

タトゥーは医療行為なのか？

亀石さんはひと通り話を聞いたのち、増田さんの顔をのぞき込んで、次のように伝えた。

「今回の摘発、社会的におかしいと思いませんか？ もしも、そんな理不尽と闘うならば、今しかないですよね」

増田さんはおそるおそる訊ねた。

「裁判で闘えば、必ず勝てるんですか？」

亀石さんは「わかりません」と正直に答え、次のように続けた。

「でも、たとえばあなたが略式起訴されて罰金刑を受け入れたら、その後、堂々と彫師を続けることは難しいと思います。もちろん裁判だって、相当厳しい展開になります。国相手ですから。簡単じゃないことは確かです」

それが本音だった。おそらく「自由」をめぐる裁判になる。つまり、憲法裁判だ。職業選択の自由、表現の自由を主張し、タトゥーを「医業」分野に押し込めようとする国と闘うことになるだろう。自由のために法廷に立つことは、亀石さんにとって本意ではある。だが、絶対に勝てるという保証はどこにもない。

また、同じ「自由」を求めた裁判でも、前述した「クラブ裁判」とは決定的に違う部分もある。それは、世間の"視線"だ。ダンスの自由は、多くの人の支持を得やすい。だが、タトゥーはどうか。タトゥーを怖いと考える人がいる。暴力団などの"反社"と結びつける人もいる。倫理的に、道徳的に、それを許せないと考える人もいるだろう。タトゥーをファッションのひとつとして受け入れる若者が増えていることは事実だが、それでも少数派には違いない。彫師を応援するムーブメントをつくるのは困難だと思った。裁判では、こうした社会の空気も意外と重要な判断材料となる。

亀石さんはさらに続けた。

「裁判となれば、たぶん最高裁まで行きます。それだけ大きな意味のある裁判だということです。だからこそ長期化する覚悟も必要です。世間の反発だってあるかもしれません」

悩んでいる人をさらに悩ませるような物言いが増田さんを混乱させる。

「でも、やるしかないんじゃないですかね」

亀石さんは最後にそう伝えた。

「考えてみます」

そう言い残して増田さんは事務所を後にした。

その数日後、予想通り、増田さんは略式起訴され、30万円の支払い命令が言い渡された。

それが、迷い続けた増田さんの背中を押した。亀石さんの事務所に電話した。

「やはり、裁判で闘おうと思います。裁判を通して彫師という仕事を認めてもらう。タトゥーの自由を勝ち取って、世の中の偏見も変えていきたい」

その覚悟を亀石さんに伝えた。罰金の支払いを拒否し、正式裁判の道を選択する。

法廷闘争が始まった。

「ぼくがこの仕事を選んだ理由」

大阪市内のマンションの一室。簡素なワンルームだった。窓から差し込む陽の光が、部屋の隅々に透明な夏の明るさを投げていた。そこが、増田さん経営のタトゥースタジオだった。

なんか、デザイン事務所みたいな感じですね──私がそんな感想を口にすると、増田さんは照れくさそうに笑った。険しさのかけらもない穏やかな表情だった。

子どものころから絵を描くことが好きだったという。いまはノートや画用紙ではなく、人の体を用いて表現する。肌に刺し込まれた絵は、そこからまた、新しい生を歩んでいく。単なるデザインに持ち主の魂が吹き込まれる。

「だから、（タトゥーも）アートのひとつなのかなって……」

まるで人見知りの哲学者のような面持ちで静かに口を開く増田さんは、あらゆる面で私の先入観を裏切っていた。いや、それこそが、私の中にもまた偏見が存在していたことを意味する。ファッションとしてのタトゥーは、いまや少しも珍しいものではないが、彫師という肩書には、近寄りがたいイメージを抱く人も少なくないはずだ。

私もそうだ。タトゥーを入れた知人は少なくない。そのことで不快に思ったことは一度もない。だが、暴力団関係者に多い「和彫」を目にすると、やはり一瞬は身構える。週刊誌記者時代、事件取材で走り回っているときに、それとなくタトゥーを見せつけられ、やんわりと恫喝されたことが幾度かあった。相手に恐怖を抱かせることを目的としたタトゥーは、怖くはないが不快だった。少なくともそうした取材現場においては、自由どころか不自由を強いる小道具として機能していた。

増田さんが彫師を志したのは高校生の頃だった。音楽が好きで、休日には様々なイベントやフェスに通っていた。大阪市内で開催されたある音楽イベントに出かけたとき、会場の一角にタトゥーの実演ブースがあった。

電動の針が肌に食い込む。カラーインクが流れる。無地の肌に絵が浮かび上がる。物言わぬ絵画が、人肌というキャンバスを与えられたことで躍動しているようにも見えた。「新しい世界」を感じたのだという。

彫ってみたい。そう思った。

高校を卒業してからは昼間、建設関係の企業で働きながら、帰宅後の時間をタトゥーの修業に費やした。増田さんは余暇を利用しては様々なスタジオを訪ねて技術を学んだ。

二十歳になり、初めて自分の体に自身の手でタトゥーを彫った。通信販売で電動マシンを購入し、足に針を刺してインクを流し込んだ。うまくいかなかった。足の甲は"練習台"とすることに決めた。幾度も同じ場所に様々な図柄を刻んだ。おかげで足の甲は真っ黒だ。

そうした独学を重ね、2011年、ようやくタトゥースタジオを開業した。

「ぼくの描いた絵が、人の体で生き続ける。それが何よりも嬉しかった」

もちろん、浮かれて仕事をしていたわけではない。一生消えることのない絵を肌に刻む作業は真剣勝負である。施術中は緊張がゆるむことはない。また、感染症対策、衛生管理にも細心の注意を払った。超音波洗浄機や滅菌処理機などの設備も充実させた。

徐々に顧客が増えた。すべてはうまくいっている──はずだった。

＊

