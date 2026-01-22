恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」のシーズン4（2021年）に出演し、「あざとい系パン講師」として注目を集めたタレントの休井美郷さん（34）が自身のインスタグラムを更新。豪華すぎる結婚式の様子を公開しました。



【写真】「びっくりするくらい大きい」と驚きの声が相次いだケーキ

「結婚式を挙げさせていただきました」という報告と共に結婚式での写真を複数枚アップ。周りに祝福されながら夫婦で腕を組み、満面の笑みでバージンロードを歩く姿や、5段からなる大きなケーキに夫婦仲良く入刀する姿が見られます。



投稿では「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」としみじみと振り返る休井さん。続けて「ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にしたいと思えたこと。祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます 今日からまた、いつもの日常へ。でも、少しだけ景色が違って見えています」と今の心境をつづっています。



また「写真は、まだほんの一部。これから、こだわった会場のこと。デザインから仕上げたドレスのこと。世界観を表現した小物のこと。お色直しや、二次会のこと。少しずつ、日常の投稿と交えながら更新していきます」と今後も公開していく様子。「これから結婚式を迎える花嫁さんの何かヒントになれたら嬉しいです」と呼びかけました。



この投稿にコメントでは「心からおめでとう」「運命のふたりだと確信しました」「リアルプリンセス」「憧れのお姫様すぎる」「めちゃくちゃ綺麗でかわいい」「式場がゴージャスすぎてびっくり…！」「ケーキがびっくりするくらい大きい」などの声が寄せられました。