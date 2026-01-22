「ラ・リーガ最高の補強」 バルサで躍動するウインガーを現地メディアが称賛！「５大リーグで彼以上はひとりだけ」
2025−26シーズンのラ・リーガ最高の補強選手――。 バルセロナに所属するイングランド代表FWのマーカス・ラッシュフォードを、スペイン紙『ムンド・デポルティボ』がそう称賛している。 28歳のラッシュフォードは、今シーズン開幕前にマンチェスター・ユナイテッドからバルサにレンタルで加入。昨シーズンのラ・リーガMVPのラフィーニャが怪我で離脱していた間は、その代役として左ウイングの主軸を担い、公式戦25試合で８ゴール・９アシストを記録している。
ラフィーニャの復帰以降は途中出場が増えているものの、記事ではラッシュフォードのスコアポイント（ゴール＋アシスト）に着目。ラ・リーガでプレーしている選手でラッシュフォードの「17」を上回っているのは、キリアン・エムバペの35（32ゴール・３アシスト）とラミネ・ヤマルの21（10ゴール・11アシスト）だけだ。 さらに記事では、欧州５大リーグで今シーズン新天地に移籍した選手の中で、ラッシュフォードを上回るのはバイエルンのルイス・ディアスひとりだけだと伝えている。リバプールから移籍したコロンビア代表のディアスは、瞬く間にチームにフィットし、14ゴール・10アシスト。圧倒的な強さを見せるバイエルンの攻撃を支えている。 ラッシュフォードは下部組織を過ごしたマンUで若くしてプロデビューを果たし、将来を嘱望されていたが、ここ２シーズンは大きく伸び悩んでいた。公式戦30ゴールを記録した22−23シーズンの輝きを取り戻し、ふたたびワールドクラスとしての評価を確立できるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
