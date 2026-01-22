スラビア・プラハvsバルセロナ スタメン発表
[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](シノー・ティップ・アレナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[スラビア・プラハ]
先発
GK 36 インジフ・スタニェク
DF 2 シュテパン・チャロウペク
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 ダビド・ジマ
DF 19 O. Dorley
MF 9 バシル・クシェイ
MF 11 ユソウファ・サンヤン
MF 16 デイビッド・モーゼス
MF 17 L. Provod
MF 23 ミハル・サディレク
FW 25 トマーシュ・ホリー
控え
GK 35 ヤクブ・マルコビッチ
GK 40 A. Rezek
DF 5 I. Ogbu
DF 8 橋岡大樹
DF 12 ユスパ・ムボジ
DF 18 ヤン・ボリル
DF 27 トマシュ・ブルチェク
MF 7 ムハンメド・カム
MF 21 デイビッド・ドウデラ
FW 13 モイミール・ヒティル
FW 26 I. Schranz
FW 31 E. Prekop
監督
Jindřich Trpišovský
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 28 ルーニー・バルドグジ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
MF 41 Juan Hernández
MF 43 Tomás Marqués
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 37 Dani Rodríguez
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります