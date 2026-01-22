[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](シノー・ティップ・アレナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[スラビア・プラハ]

先発

GK 36 インジフ・スタニェク

DF 2 シュテパン・チャロウペク

DF 3 トマーシュ ホレシュ

DF 4 ダビド・ジマ

DF 19 O. Dorley

MF 9 バシル・クシェイ

MF 11 ユソウファ・サンヤン

MF 16 デイビッド・モーゼス

MF 17 L. Provod

MF 23 ミハル・サディレク

FW 25 トマーシュ・ホリー

控え

GK 35 ヤクブ・マルコビッチ

GK 40 A. Rezek

DF 5 I. Ogbu

DF 8 橋岡大樹

DF 12 ユスパ・ムボジ

DF 18 ヤン・ボリル

DF 27 トマシュ・ブルチェク

MF 7 ムハンメド・カム

MF 21 デイビッド・ドウデラ

FW 13 モイミール・ヒティル

FW 26 I. Schranz

FW 31 E. Prekop

監督

Jindřich Trpišovský

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 28 ルーニー・バルドグジ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

MF 41 Juan Hernández

MF 43 Tomás Marqués

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 37 Dani Rodríguez

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります