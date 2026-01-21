FCÅìµþ¤¬Éé½ý¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Î¸ªÁÈ¤ß¥Õ¥©¥È¤äÄ¹Í§¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦°ìËç¤â¸ø³«¡¡¥¯¥é¥ÖÎ¥¤ì¤Æ¤â·Ò¤¬¤ëå«
FCÅìµþ¤Ï20Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝ¤Ï2016Ç¯¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£2017Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê2019Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¡£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸ÂÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ´é¤òÏÄ¤áÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢Ã´²ÍÉÕ¤¤Î¼ÖÎ¾¤Ç±¿¤Ð¤ì¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îµ×ÊÝ¤Ï20Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²ø²æ¤Ç¾¯¤·¤Î´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±Æü¤ËFCÅìµþ¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò2ËçÅº¤¨¡¢¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤È¤Îå«¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËç¤Ïµ×ÊÝ¤¬Æ±¥¯¥é¥ÖºßÀÒ»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÇÀ¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢FCÅìµþ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿µ×ÊÝ¤¬¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤é¿ôÌ¾¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£¤â¤¦°ìËç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¸å¤Î°ìËë¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤âÄ¹Í§¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤À¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢µ×ÊÝËÜ¿Í¤â´û¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥§¥¢¡£¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£