「日本でも簡単に倒せる相手ではない」森保Jと戦うスコットランドはどんなチーム？ 英国人記者が警戒すべき３選手を紹介「モドリッチを彷彿とさせる」「代表では別人のように脅威を与える」【現地発】

