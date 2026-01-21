ÆüËÜÁª¼êÅÅ·â²ÃÆþ¤Ç¡Ä¥Á¥§¥³µåÃÄ¤¬¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡¡°ÛÎã¤Î´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ë¡Ö¥¬¥Áµã¤¤½¤¦¡×
¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿²®Ìîµ®»Ê¤¬¡Ö¥É¥é¥Ä¥£¡¦¥Ö¥ë¥Î¡×¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ä¥£¡¦¥Ö¥ë¥Î¡×¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£40ºÐ¤Î·èÃÇ¤Ï´¿·Þ¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï°ÛÎã¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢È¯É½ÍâÆü¤ËÁáÂ®¡Ö¸ø¼°¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿ ¡×¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç²®Ìî¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥³¥á¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤ËµåÃÄGM¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×°î¤ì¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¡È¸òÎ®¡É¤Ë¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¬¥Áµã¤¤½¤¦¡×¡Ö²®Ìî¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥§¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÇÃæ·Ñ¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²®Ìî¤Ï2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¥í¥Ã¥Æ°ì¶Ú¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£NPBÄÌ»»1146»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1143°ÂÂÇ¡¢260ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.283¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ1·³½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤òÃÇ¤ê¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£40ºÐ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬Åì²¤¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë