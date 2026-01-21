BTSのJIMIN（ジミン）がグローバルアンバサダーを務める韓国のヘアケアブランド・LADOR（ラドール）の公式SNSが更新。広告撮影のビハインド動画が公開され、ファンを魅了している。

【動画】BTSジミンの優しい笑顔に癒される広告撮影ビハインドムービー【写真＆動画】素肌に白スーツ姿で静かな美しさ放つLADOR広告ビジュアル（2本）＆ムービー

■BTSジミン、LADOR撮影ビハインドで見せた柔らかな笑顔

LADORのSNSには、「パフューム ヘアオイルの広告撮影現場のビハインド、気になる人～？！（中略）私だけで見るのはもったいないので、みんなのジミンさんのかわいすぎる姿を、公益のために公開します……。」というコメントとともに、ビハインド動画が投稿された。

素肌に白の光沢あるスーツを纏ったJIMIN。動画は、「アンニョンハセヨ（こんにちは）」と自己紹介するJIMINの優しい挨拶をBGMに、大きな月を背景に空を見上げる横顔を捉えたシーンから始まり、撮影に臨む真剣な表情から、ふと“素”に戻って柔らかな笑顔を浮かべる瞬間、ピースサインを見せるお茶目な微笑み、そしてまっすぐにカメラを見つめる澄んだ眼差しまで、さまざまな魅力が映し出されている。

撮影現場の温かな空気感が伝わってくる18秒の映像に、ファンからは「やっぱりジミンさんの笑顔が大好き」「かわいい笑顔に溶ける」「楽しそうに撮影していてうれしい」「美しさとかわいさのギャップ…！」といった熱い反応が寄せられている。

■写真＆動画：BTS JIMIN、素肌に白スーツで美しさ放つLADOR広告ビジュアル＆ムービー