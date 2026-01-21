平野紫耀（Number_i）が日本時間1月21日早朝にフランス・パリで行われたLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）2026秋冬メンズ・ファッションショーに参加。世界各国のファッションメディアでその姿がキャッチされ、注目を集めている。

平野は、パープルのミニバッグ（スピーディ）を差し色にした、ベージュのセットアップスーツで会場入り。たくさんのフラッシュを浴びながら、平野はポーズを決め、胸に手を当てて一礼した。

普段はルーズなパンツを履いたストリートカジュアルなスタイルが多い平野だが、ブルーのストライプシャツにネクタイを締め、タックの入ったワイドストレートパンツをサスペンダーをつけて履き、新鮮な印象を放った。

SNSには「爽やか～！」「これは永久保存」「さすが紫が似合う漢」「世界の平野紫耀だわ」「誇らしい」「サスペンダーかわ」「日本の宝」「礼儀正しくて紳士的」「スーパースターだよ」「紳士の極み」など、様々な反響が寄せられている。

