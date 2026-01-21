1児の母でモデル・俳優として活躍する大政絢（34）が19日、Instagramのストーリーズを更新し、手料理を披露した。

【映像】大政絢の手料理や夫や子どもの2ショット

2021年12月にロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toru（37）と結婚し、2025年5月に第1子となる男の子を出産していた大政。これまでも、息子を抱える仲睦まじい親子ショットや、大政の誕生日を祝福してToruが投稿した夫婦ショットなど、お互いのInstagramで家族の様子を披露している。

また「きょうの絢ご飯」というハイライトでは手料理もたびたび紹介しており、「家にあるお野菜をみじん切りにして、犬も子どもも大人も、きょうはたっぷり野菜のスープ」とつづった投稿では、自宅キッチンで家族のために料理を作っている様子も披露。

オーブンを使った手料理を公開

19日はストーリーズで「きょうはシイタケの肉詰めと、里芋の唐揚げ、えびちり、サラダ スープと、なんだかバラバラのメニュー」とコメントし、調理中の様子を公開。続けて「きょうはフライパンではなく、ほったらかしておけるオーブンでこんがり」と、肉汁あふれるシイタケの肉詰めも披露している。（『ABEMA NEWS』より）