JO1、初単独東京ドーム公演のライブ映像作品本日リリース。収録されたライブ⾳源28曲を一挙配信リリースも
JO1が、2024年11⽉から開催し、約25万⼈を動員したツアーの集⼤成となる単独東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME』のDVD＆Blu-rayを本⽇リリースした。
さらに発売を記念し、同公演のライブ⾳源28曲を本日0時よりサプライズで各種⾳楽配信サービスにて配信開始された。今作は、全楽曲⽣バンド編成で披露した東京ドームの臨場感あふれるライブ⾳源になっているという。収録楽曲には、これまで⾳源化されていなかったライブ限定のユニットオリジナル楽曲や、メンバー⾃らが楽器演奏に挑戦した「Mad In Love」、そしてリミックス⾳源まで収録されている。
JO1は、この初の東京ドーム公演が映画化したライブ映画作品『JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』の公開を1⽉30⽇に控えているほか、4⽉8⽇・9⽇には東京ドーム、4⽉22⽇・23⽇には京セラドーム⼤阪にて、ドーム公演＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞を開催する。
写真◎©LAPONE ENTERTAINMENT
◾️＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞
【東京 | 東京ドーム】
4⽉8⽇（⽔）開場16:30 / 開演18:30
4⽉9⽇（⽊）開場12:30 / 開演14:30
【⼤阪 | 京セラドーム⼤阪】
4⽉22⽇（⽔）開場17:00 / 開演19:00
4⽉23⽇（⽊）開場13:00 / 開演15:00
▼チケット料⾦
[指定席] \14,300（税込）
[アップグレードシート] \24,200（税込）
※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント
▼チケット先⾏受付
【JO1 OFFICIAL FANCLUB 最速先⾏】
受付期間：1⽉19⽇（⽉）17:00 ~ 2⽉2⽇(⽉) 23:59
当落発表：2⽉10⽇（⽕）20:00
特設サイト：https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien