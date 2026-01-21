アップルの「iPhone 18」シリーズや「iPhone Air 2」の画面サイズとデザインに関する情報が報じられています。

Digital Chat Stationによれば、「iPhone 18 Pro／Pro Max」には「iPhone 17 Pro／Pro Max」と同じ、6.3インチ／6.9インチのディスプレイが採用されるとのこと。

iPhone 18 Pro／Pro Maxでは、「TrueDepth」カメラを画面下に埋め込む「画面下Face ID」が採用される見通しです。ただし、これにより画面上部の「ダイナミックアイランド」がなくなるかどうかは現段階で不明。バッテリー残量低下の警告やライブアクティビティなどの表示のために、ダイナミックアイランドが一時的にポップアップする可能性はあります。

一方、標準モデルの「iPhone 18」には6.3インチディスプレイ、超薄型モデルの「iPhone Air 2」には6.5インチディスプレイが採用されると言います。これらには画面下Face IDは採用されず、従来通りのダイナミックアイランドが搭載されるそう。

iPhone 18 Pro／Pro Maxは例年通り2026年9月にリリースされると予想されていますが、iPhone 18とiPhone Air 2は2027年3月頃まで発売されない可能性があります。

Source: Digital Chat Station / Weibo via MacRumors

