『職場で孤立する人が無意識に使っている「他人をイラつかせる言葉」』

それを指摘するのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「チームで結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

一生懸命なのに、なぜか周りに協力してもらえない人

サボっているわけでもない。

むしろ真面目で、仕事にも本気。

それなのに、なぜか周りが手を貸してくれず、孤立していく人。

あなたの職場にも、そんな人がいるのではないでしょうか。

「ちゃんとやっているのに、なぜか助けてもらえない」

「頼めば動いてはくれるけど、最低限で終わる」

自分自身が、そんな違和感を抱えている人もいるかもしれません。

実は、そういう人には共通して口にしがちな言葉があります。

しかも、本人は無意識。悪気はありません。

ワースト1の正体は「仕事だから」

職場で孤立しがちな人が、無意識に口にしている言葉。

それは、こんな言葉です。

「仕事なんだから、やってよ」

言っていること自体は、間違っていません。

会社に雇われている者として、会社の指示はこなすべきです。

でも、この言葉こそが、人を遠ざける原因になっています。

その理由について、『チームプレーの天才』という本では、こう指摘されています。

相手を巻き込もうとするとき、私たちはその思いの強さのあまり「説得モード」に入ってしまいがちです。しかしながら相手にも事情がある。巻き込む側（仕掛ける側）の思い、ましてや正論だけではうまくいかないでしょう。

「仕事なのだから（やりなさい）」

「上からの指示だから（やりなさい）」

「社長に“やれ”と言われたから（やりなさい）」

「儲かるから（やろうよ）」

このような義務感や合理性を一方的に押し付けても、相手は心地よく動いてくれません。

――『チームプレーの天才』（98ページ）より

「仕事だから」

「指示だから」

「合理的だから」

こうした言葉は、相手にとっては「考える余地がない」「自分の事情は関係ない」というメッセージとして受け取られがちです。

そして、結果的に相手が従ってくれたとしても、そこには心の距離が生まれてしまいます。

そのリスクについても、『チームプレーの天才』はこのように指摘しています。

相手にしぶしぶ承諾してもらったとしても、その後、自分たちが弱い立場に置かれてしまい「お願いモード」「下請けポジション」でものごとを進めざるを得なくなることも。対等な関係での共創とは程遠く、その関係性が固定化してしまうと、自チームメンバーのモチベーションやコンディションにも悪影響を及ぼしかねません。

――『チームプレーの天才』（99ページ）より

立場や損得による関係性が固定され、「話が通じない人」として、さらに孤立してしまいます。

助けてもらえる人は「説得」ではなく「納得」を目指す

では一方で、周りに自然と助けてもらえる人はどのようにして他者を巻き込んでいるのでしょう。

その特徴について、同書ではこう述べられています。

共創するのがうまい人は、説得戦略と納得戦略を絶妙に切り替えてコミュニケーションをとります。（中略）納得戦略とは、相手が納得するまで待つ戦略。ひとまず情報だけ提供して、相手が「腹落ち」したり、欲したりしたタイミングで次のアクションを起こします。

――『チームプレーの天才』（99ページ）より

人は説得されると拒み、納得すると主体的になります。

協力を得たいなら、まず必要なのは説得ではありません。

・結論を押し付けない

・背景や情報は共有する

・相手が考える時間を待つ

相手が「それならやりたい」「一緒にやろう」と思える感情を引き出すことが大切なのです。