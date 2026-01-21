1月15日、野球殿堂博物館が今年の「殿堂入り」メンバーを発表。エキスパート部門で栗山英樹氏（元日本ハム監督）が選出されたことがニュースとなった。一方、プレーヤー部門では、元巨人、中日の川相昌弘氏がトップとなる254票を獲得したが、それでも得票率は「当選」となる75％にわずか2票届かず、栄誉を逃した。プレーヤー表彰は引退してから5年経過して以降の15年間が候補者としての有効期間のため、川相氏のこの部門での殿堂入りはなくなったことになる。川相氏と言えば、通算533犠打の世界記録保持者。なぜこれほどの功績を持つ選手が、殿堂入りを逃したのか。その判断の是非とは。川相氏に関する著書を持つスポーツライターの赤坂英一氏が、落選の背景と、同氏の功績を記した。

送りバントを決める現役時代の川相昌弘氏

【赤坂英一/スポーツライター】

＊＊＊

【写真を見る】「バント写真」がまさかの一面トップに！ 川相昌弘氏の転機となった一本の犠打

『バントの神様』

今年、野球殿堂のプレーヤー表彰で選に漏れた巨人・川相昌弘氏（61歳、現一軍ディフェンスチーフコーチ）は「バントの神様」と呼ばれている。これは川相氏が犠打世界記録（当時512個、のちにMLB記録が1個上方修正されたため513個に変更）を達成した2002年に出版された拙著のタイトルだ。

ただし、考案したのは私ではなく講談社の編集者である。私自身は「神様」は大袈裟ではないかと思ったが、「世界記録を作るほどの野球選手は神様ですよ」と編集者に説得された。川相氏に了解を求めたら、笑いながら快諾してくれた。

こうして世に出た『バントの神様』は世界記録達成のタイミングに合わせて発売されたこともあり、売れ行きは順調で、2度重版を重ねた。川相氏のような犠打と守備を主体とした堅実なプレースタイルが、一般のファンから一定の支持を得た傍証とも言えるだろう。

ラストチャンスを逸し……

さらに、拙著は野球体育博物館（2013年、野球殿堂博物館に改称）に資料として採用された。館長名義で講談社宛に要望書を頂戴したので、1冊寄贈している。当時、川相氏が世界記録達成に使用したバットも東京ドームの殿堂博物館に展示された。

ここまできたのなら、と著者の私は思いを巡らせた。将来、川相氏本人が殿堂入りして、彼を祝福する原稿が書ければいい、と。

あれから24年後の今年、その思いが実現しないまま、川相氏はプレーヤー表彰の資格を失った。記者投票で候補者最高の254票を獲得していながら、殿堂入りに必要な全体の75％に相当する256票に届かず74.5％にとどまった。規定により、川相氏は現役引退5年後から15年間とされる資格を喪失。僅か2票差でラストチャンスを逸したのである。

発表前から賛否両論

正直なところ、まったく予想していなかったわけではない。発表前から、川相氏の殿堂入りには賛否両論があったからだ。最大かつ唯一と言っていい争点は、川相氏の犠打世界記録533個を殿堂入りに相応しい功績と見なすか否か、である。

「賛」とする側は表彰委員会規程第16条（1）「試合で表現した記録、技術が優れている者」に川相氏が該当すると主張。当然、私もその一人だ。様々なウェブサイトでは巨人OBで名監督としても知られた広岡達朗氏をはじめ、川相氏の現役時代を知る記者たちも今回の”落選”を批判している。

一方、「否」とする側は「バントの記録は評価の対象にならない」と結論づける。バントとは要するに”打てない打者””バントしかできない打者”がやらされるものだ。現にメジャーリーグでは犠打の数が日本よりはるかに少なく、川相氏の現役時代と同じ2番打者が長打や本塁打を量産している。エンゼルス時代やドジャース1年目の大谷翔平、大谷に1番を譲って2番に回ったムーキー・ベッツが最たる例だ、と。

さらにこれに対し、「賛」とする側は、一概に現代の傾向や潮流を昔の選手に当てはめて判断するべきではない、と反論している。実際、川相氏が儀打数を伸ばした1989年から2000年代序盤までは、阪神・和田豊、ヤクルト・宮本慎也、中日・井端弘和など各チームにシーズン2桁の儀打数を記録する”いぶし銀”的2番打者がそろっていた。当時、「王者」と呼ばれた時代の西武でも、主力打者の石毛宏典が在籍14年で通算214個の送りバントを決めている。

「職人」への転機となった試合

もっとも、川相氏は83年にプロ入りした当初、実はバントを苦手にしていた。岡山南高校時代はエースで5番だったので、バントはほとんどやったことがなかったからだ。若手の頃は、大事な場面で何度も走者を送るのに失敗していたという。

私が取材した範囲内で言えば、「バント職人」への転機となったのは89年7月2日のヤクルト戦（神宮球場）だろう。

2番ショートで先発出場したこの試合で、川相氏は2打席連続本塁打を放った。ところが、4−4の同点で迎えた9回1死二、三塁で川相氏に第5打席が回ってくると、藤田元司監督が出したサインはスクイズバント。川相氏がこれを成功させて巨人が勝つと、翌日のスポーツニッポンはホームランではなく、片膝を突いてバントを決めた川相氏の写真を1面に掲載した。

この年、巨人は前年に王貞治監督を”解任”した影響で、ファン離れが心配されていた。藤田監督は長嶋茂雄監督の後を受けた81年にも巨人の指揮を執り、優勝させている。この年も勝たなければ”球界の盟主”の威信と人気は地に落ちるとまで言われていた。

そうした中、藤田監督はバッテリーを中心とした「守りの野球」を掲げ、「相手よりも1点多く取って勝つ」方針を表明する。そうした”藤田野球”において、川相氏は誰よりも確実に走者を送り、アウトを取れる遊撃手を目指した。結果、巨人はこの89年、リーグ優勝と日本一を達成し、川相氏は初めてゴールデングラブ賞を受賞。のちに6度受賞する名手へ飛躍するきっかけを掴んだ。

1点を争う接戦の緊張感溢れる勝負どころで、絶対失敗できないバントを決める。これも野球というゲームの醍醐味であり、川相氏はスモールベースボールの象徴的存在となった。89年に主力選手となって以降、巨人で通算5度のリーグ優勝と3度の日本一に貢献。ある意味、”常勝”を義務づけられ、今よりもまだ”盟主”としての地位が高かった時代が生んだプレーヤーと言ってもいい。

2000年代以降の野球しか見ていない

この過程は表彰委員会規程第16条の（2）「所属チーム及び野球の発展に顕著な功績をあげた者」、（3）「野球に対し誠実であり、スポーツマンシップを体現した者」にも該当する、と私は考える。また現役時代は（4）「ファンに野球の魅力を伝えた者」にも当てはまる選手だった。

しかし、20世紀までの巨人、プロ野球を知らない世代や、バントなどつまらない、誰でもできると考える野球観の持ち主には、私の主張は説得力を持たないかもしれない。それ以前に、ピンとこないのではないか。

野球殿堂プレーヤー表彰の投票権は、野球の報道に携わって15年以上の経験を持つ記者に与えられる、とされている。その中に、私のように40年近く前から野球を取材し、川相氏の歩みを見てきた記者は何人いたのだろうか。あくまでも想像でしかないが、今回の結果は川相氏が第一線を離れた2000年代以降の野球しか直接見ていない世代が増えたことと関係しているとも考えられる。

ちなみに、私は東京スポーツに寄稿していた10〜25年、MVPとベストナインには投票していたが、野球殿堂プレーヤー表彰の投票権は与えられなかった。「取材経験ならあるのだから申請してみてはどうか」とある表彰委員に助言され、東スポの運動部長を通して殿堂に問い合わせたところ、私のようなフリーランスのライターに投票権を与えた前例はない、という回答だった。

メジャーリーグ、コリンズの場合は

現代はメジャーリーグやWBCに代表されるパワー優先の野球が全盛を迎えている。これから先、川相氏のような送りバントの記録が再び評価される時代はしばらく来ないかもしれない。では、川相氏以前、100年近く前に犠打記録512個を保持していたメジャーのエディ・コリンズの場合はどうだったのか。

コリンズは1906〜30年にアスレチックス、ホワイトソックスなどで活躍した二塁手で、39年にアメリカの殿堂入りを果たしている。これは主に、通算3315安打、終身打率3割3分3厘という大記録と二塁手としての守備力を高く評価されての受賞だった。

しかし、コリンズとは首位打者争いのライバルで、殿堂入り第1号となった”球聖”タイ・カッブは、コリンズの「犠牲バント」の技術を絶賛している。首位打者12回、通算打率3割6分6厘と、今なおMLB最高記録を持つカッブが、自伝（邦訳、ベースボール・マガジン社）の中でコリンズを引き合いに出し、バントの重要性と有効性を長々と論じているのだ。

エキスパート表彰での可能性

翻って川相氏は今、極めた技術の粋を記した自著『ベースボールインテリジェンス』（KANZEN）、『川相塾』（日本写真企画）でバントをはじめ攻守にわたる技術論、指導論を展開している。そこには、世界記録533個の犠打を積み重ねてもなお、「私はバントで打球の勢いを殺すことが下手だった」と書いてある。

世紀を超え、日米をまたいでバントの極意を伝えようとした選手がいたことは、球史の片隅に記録されておいてもいいだろう。日米の野球殿堂には、そういう秘められた歴史を残す役割もあるのではないか。

現代でも、広島・菊池涼介や阪神・中野拓夢が毎年のように2桁の犠打を決めており、シーズン最多も複数回記録している。川相氏の現役時代ほどではなくても、いまもバントは重要な戦法の一つであり、決してなくなることはないはずだ。

プレーヤー表彰を逸した川相氏の殿堂入り資格は今後、指導者を対象としたエキスパート表彰に移る。今年61歳の川相氏がこちらの資格を得るには、監督、コーチを退任してから6カ月以上経過しなければならない。ただし、65歳以上になれば、6カ月の経過期間は必要なくなる。今はただ、その日が来ることを信じて待ちたい。

赤坂英一（あかさか・えいいち）

1963年、広島県出身。法政大卒。『失われた甲子園』（講談社）が第15回新潮ドキュメント賞ノミネート。他の著書に『すごい！広島カープ』『2番打者論』『プロ野球コンバート論』（すべてPHP研究所）など。日本文藝家協会会員。

