[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 8 ペタル・スチッチ

MF 11 ルイス・エンリケ

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 アレッサンドロ・カリガリス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 43 マッテオ・コッキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 アンディ・ディウフ

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー

FW 94 フランチェスコ・エスポジト

監督

クリスティアン・キブ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 35 トミー・セットフェード

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

