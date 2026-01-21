インテルvsアーセナル スタメン発表
[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 8 ペタル・スチッチ
MF 11 ルイス・エンリケ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 アレッサンドロ・カリガリス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 43 マッテオ・コッキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 アンディ・ディウフ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 94 フランチェスコ・エスポジト
監督
クリスティアン・キブ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります