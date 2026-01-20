¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡Ù¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÌò¤Ç¸«¤»¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë´üÂÔ
1·î20Æü¿¼Ìë¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëMBS¡¦TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡Ù¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡£ËãÌô¤ÎÉÝ¤µ¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò»ÒÌò¤«¤éÌôÊª¤ÎÇä¿Í¤Ø¤È¿È¤òÍî¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤È¤¤¤¦¥À¡¼¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©¤à¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¾Èª¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Èª¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Î¥Ã¥¥ó¥ª¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¥É¥É¥¢¡Ù¤ÇSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¸½¾ì¤Î°äÎ±ÉÊ¤Ê¤É¤«¤éÆ°µ¡¤äÍýÍ³¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃµÄå¡¦ÊÒÌµÉ¹±«Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î»þÂå·à¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ç¾·³²È¤ÎÀ¤·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî²È½Å¡¿ÆÁ±ÊÊ¡ÂÀÏºÌò¤òÌ³¤á¡¢»¦¿Ø¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄ©¤à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¾Èª¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡Ù¤Ï¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤ ¡½Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÃËÃ£¡½¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸µÇä¤ì¤Ã»Ò»ÒÌò¤ÎÌôÊª¤ÎÇä¿Í¡¦ÇßÂô¶³Ç·²ð¡ÊÀ¾Èª¡Ë¤Ï¡¢¥¬¥µÆþ¤ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËãÌô¼èÄù´±¤Î¹õºêÅ°¡ÊºÙÅÄÁ±É§¡Ë¤Ë¶¼¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¡¦·ÙÉôÊä¤Î³ë¾ë¾´ÅÍ¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·Ù»¡¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥Þ¥È¥ê¤È·Ù»¡¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ñ¥¤¡É¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤ÎÎ©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
ÇßÂô¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶âÈ±¤Ë¥Ø¥¢¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥¬¥é¥ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿À¾Èª¡£¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌòÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò´Ñ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´û¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦À¾Èª¤Î±éµ»¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
2026Ç¯½©¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø»þµë»°¡»¡»±ß¤Î»à¿À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Èª¡£¤Þ¤º¤Ï¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£