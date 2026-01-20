男性の薄毛について、女性はどのような印象を持っているのでしょうか。アンケート調査によると、薄毛の人に恋愛感情を持ったことがない女性が53.3%に上り、2人に1人以上が「恋愛対象外」と考えていることが明らかになりました。また治療によって改善した場合には「印象が良くなる」と回答した女性が64.6%で、薄毛対策が印象改善につながる可能性も示されています。



調査は、株式会社NEXERが、MSクリニックと共同で実施。2025年10月、20代から60代の女性229名を対象にインターネットで男性の薄毛への意見を集めました。



「男性の薄毛が気になったことがあるか」という質問では、27.9％が「たまにある」、13.1％が「よくある」と合計41%の女性が「気になったことがある」と回答。30.1％が「あまりない」、28.8％が「全くない」と回答しており、意見が二極化しているようです。



薄毛の具体的な印象を聞いたところ、「年齢を感じる」と答えた人が54.1％と最多。続いて「自然なことだと思う」が38.4％、「清潔感がないと感じる」が17.5％、「気にならない」が16.6％。以下のようなコメントが寄せられました。



・年齢を感じます。でもそこまで気にならないです。（20代・女性）

・中途半端に残さないで坊主にした方が良いと思う。（20代・女性）

・仕方のないことなのは分かるが、薄いなりに整えていないと清潔感がないように感じる。（30代・女性）

・仕方のないことだけど寂しい印象を持つ。（40代・女性）

・人間性には影響しないので気にならない。（40代・女性）



薄毛の人への恋愛感情については、53.3%が「持ったことがない」と回答。38.9％が「わからない/意識したことがない」、7.9％が「ある」でした。



▽「もしパートナーや好きな人が薄毛になったら、どう感じる？」回答者のコメント



・治療したらって言う。（20代・女性）

・まだ年齢が若くて本人が気にしているんだったら対策を一緒に考えたい。（30代・女性）

・年をとったら仕方ないと思います。（30代・女性）

・帽子をかぶってもらう。（40代・女性）

・無理に伸ばして隠すなら、潔く坊主にしてほしい。（40代・女性）

・きちんと手入れをしてほしいと思う。（40代・女性）



「どの部分の薄毛が特に気になるか」の問いには、52.4%が「頭頂部」、24.5%が「生え際」、14.0％が「全体的」、11.8％が「側頭部」と回答しました。



「薄毛の男性が実年齢よりも上に見えると感じたことがあるか」という質問には、「よくある」が31.9％、「たまにある」が40.2％と合計72.1%が「ある」と回答。「あまりない」が14.0％、「ない」が14.0％と答えました。



「パートナーや身近な男性が薄毛になった場合に治療を勧めたいか」という質問では、18.8％の人が「すすめるかもしれない」、9.2％の人が「すすめたい」と、薄毛治療への関心の高さがうかがえます。



薄毛の男性が治療で改善した場合の印象変化について尋ねたところ、30.1%が「かなり良くなると思う」、34.5%が「少し良くなると思う」と回答し、合計64.6%が印象の改善を期待していることが明らかになりました。寄せられたコメントは以下です。



▽「かなり良くなると思う」と回答した人のコメント



・若々しくなると思うからです。（20代・女性）

・見た目が全然違うと思う。（20代・女性）

・治療が進めば生き生きと生活できると思うから。（30代・女性）

・髪の印象は大きいから。（40代・女性）

・年齢よりかなり老けて見えるので、それだけで魅力が落ちるのでもったいないと思う。そこを改善したらかっこいいなと思う人はいると思うので。（40代・女性）



▽「少し良くなると思う」と回答した人のコメント



・若々しく見えるようになると思うから。（30代・女性）

・何かケアしている、というだけでプラス印象には思える。（30代・女性）

・髪の毛が増えたら印象変わるから。（30代・女性）

・薄毛は年齢的に仕方ないことだとは思っているのですが、見た目の印象が大きく変わるので、できたら対策を続けてほしいです。（40代・女性）



ケアに取り組む姿勢そのものが好印象につながるという意見もあり、薄毛対策は見た目だけでなく、内面的な印象改善にも効果的だと考えられているようです。



【出典】株式会社NEXERとMSクリニックによる調査