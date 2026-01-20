PFU、HHKBの購入で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーン
PFUは1月20日、小型キーボード「HHKB」シリーズの購入で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」を開始した。2025年10月に発売した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」もキャンペーンの対象。キャンペーン期間は3月31日まで。
2025年10月に発売した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」もキャンペーンの対象となる
キャンペーン期間中に対象の「HHKB」シリーズを購入し、ユーザー登録のうえキャンペーンに応募すると、抽選でAmazonギフトカードが当たる。1等はAmazonギフトカード40,000円分が10名、2等がAmazonギフトカード10,000円分が20名の合計30名。
キャンペーンの対象機種は以下の通り。いずれも、PFUダイレクトが運営する本店、Amazon、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店での購入が対象となる。
HHKB Professional HYBRID Type-S
HHKB Professional Classic Type-S
HHKB Professional HYBRID
HHKB Professional Classic
HHKB Studio
