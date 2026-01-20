幾田りらのライブチケットが当たるキャンペーン ソニーネットワークコミュニケーションズ
ソニーネットワークコミュニケーションズは1月20日、幾田りらのライブチケットが抽選で当たるキャンペーン「幾田りら LIVE TOUR 2026“Laugh”コラボキャンペーン presented by So-net & NURO」を開始した。So-netやNURO光、NUROモバイルの利用者または新規契約者が対象。応募期間は1月20日（火）〜3月31日（火）いっぱいまで。
ソニーネットワークコミュニケーションズ設立30周年を記念したキャンペーン。5月16日(土)〜5月17日(日)にぴあアリーナMM（横浜市西区）で開催する『幾田りら LIVE TOUR 2026“Laugh”』神奈川公演のライブチケットを10組20名にプレゼントする。
応募の対象者は、So-net、NURO光、NUROモバイルの利用者または新規契約者。キャンペーン専用ページから申し込む。
ソニーネットワークコミュニケーションズ設立30周年を記念したキャンペーン。5月16日(土)〜5月17日(日)にぴあアリーナMM（横浜市西区）で開催する『幾田りら LIVE TOUR 2026“Laugh”』神奈川公演のライブチケットを10組20名にプレゼントする。
応募の対象者は、So-net、NURO光、NUROモバイルの利用者または新規契約者。キャンペーン専用ページから申し込む。