「鳥肌立つわ」「末恐ろしいな」18歳FWがブライトンを救う！ 後半ATに決めた衝撃のオーバーヘッド弾に脚光「朝から叫びました」
現地１月19日、プレミアリーグ第22節で三笘薫を擁するブライトンは、ボーンマスとホームで対戦。１−１で引き分けた。
32分に先制され、その後もなかなかゴールをこじ開けられない展開のなか、チームを救う同点弾を挙げたのが、77分から途中出場したシャラランポス・コストゥラスだった。
０−１のビハインドで迎えた90＋１分、左サイドの三笘からパスを受けたボスカーリは、ダイレクトでクロスを放り込み、ヤン・ホール・ファン・ヘッケが頭で折り返す。ボックス内でコストゥラスは胸トラップし、右足でオーバーヘッドキック。ボールはゴール左に突き刺さった。
試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、「センセーショナルな一撃」などと綴り得点シーンを公開すると、「アメイジング」「スーパーだわ」「すごすぎ」「朝から叫びました」「えげつないゴール」「末恐ろしいな」「こんなの鳥肌立つわ」「マジでゴラッソ」「天才だ！」「なんだこのバイシクルは」などの声が上がった。
18歳FWが土壇場で大きな仕事を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「アメイジング」ブライトン18歳FWが決めた衝撃的なオーバーヘッド弾！
