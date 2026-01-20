すき家、華やかな「いくらまぐろたたき丼」を発売 - いくらハーフや3倍盛も!
牛丼チェーン店「すき家」は1月20日より、「いくらまぐろたたき丼」を販売している。
すき家「いくらまぐろたたき丼」
「いくらまぐろたたき丼」は、すき家の人気商品「まぐろたたき丼」に、天然のいくらを贅沢にのせた一品。
濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたたきを、国産米100%のごはんと一緒に頬張れば、2つの具材の旨みが調和した至福の味わいが口いっぱいに。鮮やかな色のいくらが輝く、華やかな見た目の丼ものとなっている。価格は並盛が2,080円、ごはん大盛が2,130円、特盛は3,090円。
すき家「メガいくら丼」
また、「いくらまぐろたたき丼」のいくらを半量にした「いくらハーフ・まぐろたたき丼」(並盛1,390円、ごはん大盛1,440円)や、いくらだけをシンプルに盛り付けた「いくら丼」(並盛1,580円、ごはん大盛1,630円、特盛2,590円)、大盛のごはんに並盛の3倍の量のいくらをのせた「メガいくら丼」(3,490円)も同時にラインアップされている。
いずれも、1月20日より全国の「すき家」に登場。販売時期は未定となっている。
すき家「いくらまぐろたたき丼」
「いくらまぐろたたき丼」は、すき家の人気商品「まぐろたたき丼」に、天然のいくらを贅沢にのせた一品。
濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたたきを、国産米100%のごはんと一緒に頬張れば、2つの具材の旨みが調和した至福の味わいが口いっぱいに。鮮やかな色のいくらが輝く、華やかな見た目の丼ものとなっている。価格は並盛が2,080円、ごはん大盛が2,130円、特盛は3,090円。
また、「いくらまぐろたたき丼」のいくらを半量にした「いくらハーフ・まぐろたたき丼」(並盛1,390円、ごはん大盛1,440円)や、いくらだけをシンプルに盛り付けた「いくら丼」(並盛1,580円、ごはん大盛1,630円、特盛2,590円)、大盛のごはんに並盛の3倍の量のいくらをのせた「メガいくら丼」(3,490円)も同時にラインアップされている。
いずれも、1月20日より全国の「すき家」に登場。販売時期は未定となっている。