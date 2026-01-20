ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つ「もっと美味しく」の一環として、プライベートブランド「ファミマル」より、大寒の時期にぴったりの「温活」商品を展開しています。

2026年1月20日の「大寒」に向け、社員も実践する「ファミマル温活術」でつかえる、バラエティー豊かなラインナップが登場します。

ファミリーマート「温活」おすすめメニュー

販売店舗：全国のファミリーマート店舗

寒さがピークとなるといわれる1月20日の「大寒」に合わせ、ファミリーマートでは手軽に美味しく暖を取れるメニューを提案！

同社が実施する「寒さ対策『温活』に対する消費者の意識調査」によると、近年の忙しい日常に加え、ガス代や電気代といった物価高の影響から、温活に対する意識が変化していることが明らかになりました。

こうした背景を受け、「手軽さ・タイパ」を意識した温活が主流となる中、日常に取り込みやすい「ながら温活」商品を強化。

ファミリーマート社員自らが実践する「ファミマル温活術」として選定された、スープやうどんなどの「ファミマル温活セット」を紹介します。

濃厚な味噌仕立て鶏団子汁（インスタント）

お湯を注ぐだけで手軽に楽しめる、インスタントタイプの鶏団子汁。

濃厚な味噌仕立てのスープが特徴で、忙しい合間でもほっと一息つける一品となっています。

根菜入りつくねの和風スープ（冷蔵食品）

冷蔵食品コーナーにラインナップされる、具だくさんの和風スープ。

根菜入りのつくねを使用しており、野菜の旨みと食感を存分に味わえます。

香り引き立つ生しょうが（チューブタイプ）

温活の強い味方となる、チューブタイプの生しょうが。

スープやうどんにトッピングする「味変」アイテムとしても活躍し、手軽に体の芯から温まるアレンジを楽しめます。

だしを味わう鍋焼うどん（冷凍食品）

だしの風味にこだわった、冷凍タイプの鍋焼うどん。

ガスやIHで加熱するだけで、専門店のような本格的な味わいを自宅で堪能できます。

※ガスやIHでの加熱が必要です。レンジでの調理はできません。

炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん（冷凍食品）

炒めた唐辛子の香ばしさと辛みが効いたチゲうどん。

旨辛なスープが食欲を刺激し、寒い日にぴったりのメニューとなっています。

※ガスやIHでの加熱が必要です。レンジでの調理はできません。

牛肉の旨みあふれるカレーうどん（冷凍食品）

牛肉の旨みがカレースープにたっぷりと溶け込んだ一品。

濃厚な味わいで満足感があり、冷えた体を内側から温めてくれます。

※ガスやIHでの加熱が必要です。レンジでの調理はできません。

牛肉と野菜の旨み溶け込む牛すき焼き鍋（うどん入り）（冷凍食品）

牛肉と野菜の旨みが凝縮された、贅沢な牛すき焼き鍋。

うどん入りでボリュームもあり、食事としての満足度も高いメニューです。

※ガスやIHでの加熱が必要です。レンジでの調理はできません。

「手軽さ・タイパ」を意識しながら、美味しく寒さ対策ができる「ファミマル」のラインナップ。

ファミリーマート「温活」おすすめメニューの紹介でした。

