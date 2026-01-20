高慣性モーメントが苦手な鹿又が絶賛！ PING史上最高のMOI「G440K」
1年間に100本以上の新作クラブを打つ鹿又芳典。2026年の新作ドライバーも数多く打っているはずだが、そのなかでも「1番よかった」と絶賛したのがピンの新作「G440 K」。その性能や特徴を発売前にいち早くお届けする。
ピンのドライバーは
高慣性モーメント＝飛ぶ！
ピンといえば高慣性モーメントドライバーのパイオニアであり、新作の「G440 K」はピン史上最高を更新。それを、高慣性モーメントドライバーが苦手な鹿又が、なぜ「1番いい！」といったのか？
「私は今まで上下左右合計の慣性モーメント8000g・㎠前後のドライバーが1番振りやすいと思っていたのですが『G440K』は高慣性モーメントなのに圧倒的に振りやすい！ ダウンスイングでヘッドが垂れたり減速することなく、スムーズに下りてきてくれます。高慣性モーメントのデメリットがなくてメリットだけが残った印象です」
高MOIなのに振りやすい！
G440Kはめっちゃ飛ぶ！
ミスヒットしても
ヘッドがブレない
インパクトが
厚くて強い！
「ミスヒットしたときでもヘッドがブレないからインパクトがぶ厚い！ とくにフェースが開いてしまう動きを抑えてくれるので薄い当たりになりません」
ダウンスイングで
ヘッドが垂れない
スイング軌道が
安定する
「深低重心設計なのに、切り返しからダウンスイングに入ったときの挙動が安定していて、ヘッドが垂れる動きがいっさいありません」
一般的に「高慣性モーメントドライバーは飛ばない」という声もあるが
「誤解されていますが、平均飛距離でいえば絶対に高慣性モーメントドライバーのほうが上です。打点が安定しているプロゴルファーも平均飛距離が伸びることをメリットとして、ここ数年、ピンのドライバーを使う選手が増えている。打点にバラツキがあるアマチュアにとっても曲がらない打球のほうが飛ぶので“１発の飛び”の飛距離も伸びます」
今回はコース内で試打をしたが、鹿又の打球は普段以上に安定して飛んでいた。
「私のヘッドスピードは42ｍ／秒前後で、ふだんのキャリーは220ヤードくらいですが『G440K』はキャリーが５ヤード以上は伸びていました。ピンのドライバーは『G430』から『G440』になって飛ぶようになりましたが『G440K』もさらに飛距離性能が伸びているように感じます」
なぜ「G440K」は、ピン史上最高の慣性モーメントを実現しながらも振りやすくなり、さらに飛距離が伸びたのか？ ピンの担当者に話を聞くと
「ピンの開発エンジニアはロボットテストだけではなく、プレーヤーテストにおける振りやすさを重視しています。慣性モーメントが大きいドライバーはロボットテストの結果はよくなりますが、それがゴールではありません。慣性モーメントを向上させながら、ゴルファーが振りやすいと感じることを目指しています。また『G440K』は『G440 MAX』より重心が深く・低くなったことで、ピンが理想とする飛び重心にもっとも近づきました」
「G440 K」の新テクノロジー
デュアル・カーボンフライ・
ラップ構造で
ピン史上最高のMOIを実現
ソールもクラウンもカーボン素材にしたことでソールを約7%（※）軽量化。
ヘッド重量の約16%（※）を
後方の可変式ウェイトに。
クラウンにもリブを初搭載
ソールを軽量化したぶんの重量を後方の可変式ウェイトに配置。ウェイトだけでヘッド重量の約16%（※）を占める重量配分になった。
クラウンにもリブを搭載して打感のよさを向上。G430 MAX 10K（左）、G440 K（右）
重心が深く、低くなって
飛び重心にもっとも近くなった
重心は約1.5%（※）低く、約2%（※）深くなったことで、ピンが追求しているボールへ最大限エネルギーを伝達できる重心ラインにさらに近づき、飛距離性能が高くなった。
安心感のある
ヘッド形状
「G440 MAX」よりもヘッド後方部が広がることで投影面積が増え、構えたときに安心感を感じられるヘッド形状になった。
（※）前作比／PING調べ
ピンのクラブ開発には創業以来、「前作を超えなければ新製品は発売しない」という哲学がある。高慣性モーメントのクラブのパイオニアであるが、そこには振りやすさを追求してきた歴史もある。「G440K」はピン史上最高の慣性モーメントを実現しただけではなく、ピン史上最高のドライバーといっても過言ではない。だからこそ鹿又も「今年の新作ドライバーで1番いい！」と太鼓判を押したのだろう。
「G440 K」の登場で、G440シリーズの第四の選択肢として、さらにターゲット層が広がった。
ぜひフィッティングを受けて、どのモデルが一番自分に合っているか、ベストな１本を見つけてほしい。
【商品の問い合わせ】
ピンゴルフジャパン
構成＝野中真一、写真＝高木昭彦、協力＝日神グループ 平川CC