三笘薫が日本人３人目のプレミア100試合出場を達成！劇的ゴラッソにも関与！ブライトンは土壇場で追いつきボーンマスと１−１ドロー
現地時間１月19日に開催されたプレミアリーグの第22節で、三笘薫が所属するブライトンがボーンマスとホームで対戦した。
左サイドハーフで先発した三笘は、岡崎慎司、吉田麻也に続き、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。
立ち上がりは攻勢を仕掛けたものの、徐々に停滞したブライトンは32分、GKフェルブルッヘンが献上したPKをタバーニアに決められ、先制を許す。
35分には、CKからヒンシェルウッドがヘッドで狙うも、相手GKペテロビッチの好守に阻まれた。
１点にビハインドで折り返したブライトンは49分、ゴール前中央でボールを受けた三笘がコントロールショットを放つも、ゴール右上にわずかに外れる。
その後も猛攻を仕掛けたものの、なかなかゴールをこじ開けられない。
それでも、後半アディショナルタイム１分、三笘も絡んだ攻撃から18歳のコストゥラスがオーバーヘッドでネットを揺らし、ようやく同点に追いつく。
このまま１−１で引き分けたブライトンは、プレミア４試合負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が起点となったブライトン18歳のスーパーゴール
