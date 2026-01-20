中央寄りでプレーする機会が多かった三笘。(C)Getty Images

写真拡大

　現地時間１月19日に開催されたプレミアリーグの第22節で、三笘薫が所属するブライトンがボーンマスとホームで対戦した。

　左サイドハーフで先発した三笘は、岡崎慎司、吉田麻也に続き、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。

　立ち上がりは攻勢を仕掛けたものの、徐々に停滞したブライトンは32分、GKフェルブルッヘンが献上したPKをタバーニアに決められ、先制を許す。

　35分には、CKからヒンシェルウッドがヘッドで狙うも、相手GKペテロビッチの好守に阻まれた。
 
　１点にビハインドで折り返したブライトンは49分、ゴール前中央でボールを受けた三笘がコントロールショットを放つも、ゴール右上にわずかに外れる。

　その後も猛攻を仕掛けたものの、なかなかゴールをこじ開けられない。

　それでも、後半アディショナルタイム１分、三笘も絡んだ攻撃から18歳のコストゥラスがオーバーヘッドでネットを揺らし、ようやく同点に追いつく。

　このまま１−１で引き分けたブライトンは、プレミア４試合負けなしとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】三笘が起点となったブライトン18歳のスーパーゴール

 