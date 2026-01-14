「原神」のオリジナルクリアファイルも登場！ ローソンにて「明治」コラボキャンペーンが本日より開催オリジナルフードを買うとゲーム内アイテムが手に入る
ローソン店舗にて、オープンワールドRPG「原神」と「明治」コラボレーションキャンペーン「冬のぬくもり～お月様のご褒美～」が本日1月20日より開催される。
本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる企画や、オリジナルフードの販売などが実施される。
先着・数量限定でもらえる！ オリジナルクリアファイル
キャンペーン期間：1月20日7時～2月2日※または景品がなくなり次第終了
全7種/各店計21枚
キャンペーン期間中に対象の明治の菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」が1枚もらえる。
※サイズ：約220×310mm
※素材：PP
※景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計7枚までとさせていただきます。
※全国のローソン（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）が対象です。
※『ローソンスマホレジ』決済は対象外です。
オリジナルフードを発売
店頭販売期間：1月20日～商品がなくなり次第終了
メルティーキッス（濃いちご）（オリジナルクリアカード1枚入り 全2種)
ローソン標準価格：899円
オリジナルクリアカード1枚入り（全2種）
メルティーキッス（濃抹茶）（オリジナルクリアカード1枚入り 全2種）
ローソン標準価格：899円
オリジナルクリアカード1枚入り（全2種）
メルティーキッス（プレミアムショコラ）（オリジナルクリアカード1枚入り 全2種）
ローソン標準価格：899円
オリジナルクリアカード1枚入り（全2種）
※クリアカード：約89×63mm
※素材：PP
※オリジナルクリアカードはランダムとなっており、絵柄はお選びいただけません。
※画像はイメージです。
※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日などは変更になる場合があります。
※店舗により商品の納品時間が異なるため、販売開始日時は前後する可能性がございます。
※商品は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。
オリジナルフードを購入で「ゲーム内アイテム」がもらえる
オリジナルフードを購入すると「ゲーム内アイテム」がもらえるシリアルコードが付いてくる。
原石×20、大英雄の経験×3、キューブトリック×1、アフタヌーンティー×1、海鳥の一休み×1
