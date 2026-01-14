【「原神」×「明治」コラボキャンペーン「冬のぬくもり～お月様のご褒美～」】 1月20日～ 開催

ローソン店舗にて、オープンワールドRPG「原神」と「明治」コラボレーションキャンペーン「冬のぬくもり～お月様のご褒美～」が本日1月20日より開催される。

本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる企画や、オリジナルフードの販売などが実施される。

先着・数量限定でもらえる！ オリジナルクリアファイル

キャンペーン期間：1月20日7時～2月2日※または景品がなくなり次第終了

全7種/各店計21枚

キャンペーン期間中に対象の明治の菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」が1枚もらえる。

※サイズ：約220×310mm

※素材：PP

※景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計7枚までとさせていただきます。

※全国のローソン（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）が対象です。

※『ローソンスマホレジ』決済は対象外です。

オリジナルフードを発売

店頭販売期間：1月20日～商品がなくなり次第終了

メルティーキッス（濃いちご）（オリジナルクリアカード1枚入り 全2種)

ローソン標準価格：899円

オリジナルクリアカード1枚入り（全2種）

メルティーキッス（濃抹茶）（オリジナルクリアカード1枚入り 全2種）

ローソン標準価格：899円

オリジナルクリアカード1枚入り（全2種）

メルティーキッス（プレミアムショコラ）（オリジナルクリアカード1枚入り 全2種）

ローソン標準価格：899円

オリジナルクリアカード1枚入り（全2種）

※クリアカード：約89×63mm

※素材：PP

※オリジナルクリアカードはランダムとなっており、絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日などは変更になる場合があります。

※店舗により商品の納品時間が異なるため、販売開始日時は前後する可能性がございます。

※商品は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。

オリジナルフードを購入で「ゲーム内アイテム」がもらえる

オリジナルフードを購入すると「ゲーム内アイテム」がもらえるシリアルコードが付いてくる。

原石×20、大英雄の経験×3、キューブトリック×1、アフタヌーンティー×1、海鳥の一休み×1

