Hey! Say! JUMP、東京ドームで披露した「ハニカミ」のパフォーマンス映像公開。先⾏リリース決定も
Hey! Say! JUMPが、2⽉11⽇に発売するニューシングル「ハニカミ」のパフォーマンス映像を公開した。
本映像は、1月12日まで開催していたドームツアー＜Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say＞の東京ドーム公演で初披露されたもの。キャッチーな振付のダンスパフォーマンスにぜひ注目してほしい。
そして、主題歌を務めるドラマ『50分間の恋人』第2話の放送直後となる1月26日0時より「ハニカミ」の先⾏配信することも発表された。iTunesでは、1月21日0時よりプレオーダーがスタートする。
本作の「初回限定盤1」には、「ハニカミ」 MVとメイキング映像を収録。「初回限定盤2」には、「7人だけの20周年決起会！1人1品持ち寄り鍋パーティー」が収録されており、ここでしかみられない、食べて飲んでおしゃべりして…通常運転な7人の姿が収められいるという。さらに今回は、ファミクラストアオンライン限定の「バレンタイン盤」も発売される。
◾️36thシングル「ハニカミ」
◆初回限定盤1
［CD+Blu-ray］LCCA-6242/3 \1,800（税込）
［CD+DVD］LCCA-6244/5 \1,800（税込）
・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター
・CD収録内容：
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
作詞:UU, Rondo 作曲:UU, comachi 編曲:花村智志
・Blu-ray／DVD収録内容：
「ハニカミ」 Music Video & Making
◆初回限定盤2
［CD+Blu-ray］LCCA-6246/7 \1,800（税込）
［CD+DVD］LCCA-6248/9 \1,800（税込）
・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター
・CD収録内容：
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
・Blu-ray／DVD収録内容：
7人だけの20周年決起会！1人1品 持ち寄り鍋パーティー
◆通常盤
［CD］LCCA-6250 \1,320（税込）
・CD収録内容
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
M3.タイトル未定A（通常盤のみボーナストラック）
M4.タイトル未定B（通常盤のみボーナストラック）
＋M5~M8. M1~M4のオリジナル・カラオケを収録
◆バレンタイン盤（ファミクラストアオンライン限定）
［CD+GOODS］LCNC-0095 \2,860（税込）
・ワンピースBOX仕様／24P歌詞ブックレット
・CD収録内容
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
M3.タイトル未定C（バレンタイン盤のみボーナストラック）
・封入グッズ：
ハニカミ♡クリアポーチ（ハートカラビナ付き）
クリアポーチ・ドレスアップシート（1枚両面）
バレンタイン・スイートメッセージカード（7枚）
ちょこっとチョコ風フレークシール（4枚セット）
▼先着購入特典
初回限定盤1をご購入の方：先着で『春風とキミにそよぐ7色ハニカミキーホルダー』
初回限定盤2をご購入の方：先着で『いつでも一緒！ぷぅリティ♡2way ワッペンチャーム』
通常盤をご購入の方：先着で『シャカシャカしたくなるスペシャルなやーつ』
