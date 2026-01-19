Hey! Say! JUMPが、2⽉11⽇に発売するニューシングル「ハニカミ」のパフォーマンス映像を公開した。

本映像は、1月12日まで開催していたドームツアー＜Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say＞の東京ドーム公演で初披露されたもの。キャッチーな振付のダンスパフォーマンスにぜひ注目してほしい。

そして、主題歌を務めるドラマ『50分間の恋人』第2話の放送直後となる1月26日0時より「ハニカミ」の先⾏配信することも発表された。iTunesでは、1月21日0時よりプレオーダーがスタートする。

配信ジャケット写真

本作の「初回限定盤1」には、「ハニカミ」 MVとメイキング映像を収録。「初回限定盤2」には、「7人だけの20周年決起会！1人1品持ち寄り鍋パーティー」が収録されており、ここでしかみられない、食べて飲んでおしゃべりして…通常運転な7人の姿が収められいるという。さらに今回は、ファミクラストアオンライン限定の「バレンタイン盤」も発売される。

◾️36thシングル「ハニカミ」 ◆初回限定盤1

［CD+Blu-ray］LCCA-6242/3 \1,800（税込）

［CD+DVD］LCCA-6244/5 \1,800（税込）

・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター

・CD収録内容：

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

作詞:UU, Rondo 作曲:UU, comachi 編曲:花村智志

・Blu-ray／DVD収録内容：

「ハニカミ」 Music Video & Making ◆初回限定盤2

［CD+Blu-ray］LCCA-6246/7 \1,800（税込）

［CD+DVD］LCCA-6248/9 \1,800（税込）

・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター

・CD収録内容：

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

・Blu-ray／DVD収録内容：

7人だけの20周年決起会！1人1品 持ち寄り鍋パーティー ◆通常盤

［CD］LCCA-6250 \1,320（税込）

・CD収録内容

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

M3.タイトル未定A（通常盤のみボーナストラック）

M4.タイトル未定B（通常盤のみボーナストラック）

＋M5~M8. M1~M4のオリジナル・カラオケを収録 ◆バレンタイン盤（ファミクラストアオンライン限定）

［CD+GOODS］LCNC-0095 \2,860（税込）

・ワンピースBOX仕様／24P歌詞ブックレット

・CD収録内容

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

M3.タイトル未定C（バレンタイン盤のみボーナストラック）

・封入グッズ：

ハニカミ♡クリアポーチ（ハートカラビナ付き）

クリアポーチ・ドレスアップシート（1枚両面）

バレンタイン・スイートメッセージカード（7枚）

ちょこっとチョコ風フレークシール（4枚セット） ▼先着購入特典

初回限定盤1をご購入の方：先着で『春風とキミにそよぐ7色ハニカミキーホルダー』

初回限定盤2をご購入の方：先着で『いつでも一緒！ぷぅリティ♡2way ワッペンチャーム』

通常盤をご購入の方：先着で『シャカシャカしたくなるスペシャルなやーつ』