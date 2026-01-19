¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉFWÆ»ÏÆË¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËÜµ¤¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡×Ê¡²¬¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ!! ¸ÅÁã¡¦·§ËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï19Æü¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëFWÆ»ÏÆË¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2006Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î19ºÐ¤Ï·§ËÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¥æ¡¼¥¹ºßÀÒÃæ¤Î22Ç¯¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö½é¤ÎÈô¤Óµé¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£23Ç¯¤ÎJ2³«ËëÀï¤Ç16ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¤Ø¤È¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï24»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï7»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½ªÎ»¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ»ÏÆ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Æ»ÏÆË¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òËÜµ¤¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¾¡Íø¤È¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿·§ËÜ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ù¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òµá¤á¡¢´ÊÃ±¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é²á¤´¤·¤¿¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç¤Î5Ç¯È¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üFWÆ»ÏÆË
(¤ß¤Á¤ï¤¡¦¤æ¤¿¤«)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2006Ç¯4·î5Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
·§ËÜ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
190cm/78¡×kg
¢£·ÐÎò
ÂÀÍÛSC·§ËÜU-12-·§ËÜJr¥æ¡¼¥¹-·§ËÜ¥æ¡¼¥¹-·§ËÜ-¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)
