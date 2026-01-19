嵐莉菜、BLACKPINKのライブへ！推し活SHOTに反響「さすがに尊い」「天才的なかわいさ」

1月18日、嵐莉菜がInstagramを更新。同日に東京ドームで開催されたBLACKPINKのライブを観に行ったことを明かした。

【写真】大好きなBLACKPINKのライブ参戦SHOTを公開

嵐は、自身のInstagramアカウントにて、「本日、BLACKPINKのライブに行ってきました」と切り出すと、「約3年ぶりに4人に会えることが嬉しくて嬉しくて」「久々に会う姫たちはとびきり可愛くて、一人一人が最高に輝いていて、これを見れていることが奇跡なのではないかと思うほど、夢のような夜でした。」と感想を述べた。

さらに、「たくさん踊って歌って叫んだので、最後は喉がガラガラでした笑」「はぁー楽しかった ずっとずっとこれからも大好き」「ありがとうBLACKPINK」などと充実感たっぷりにコメントしつつ、会場前や場内でグッズやタオルを身に着けて笑顔を見せる写真を複数公開。

この投稿に対し、ファンからは、「推しが推し活しててさすがに尊い」「天才的なかわいさ」「めっちゃいい笑顔」「いっぱい楽しんで何より」などの声が寄せられていた。

嵐はファッション誌『ViVi』の専属モデルとして活躍するほか、女優としても活動。3月13日公開予定の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』では声優を務める。