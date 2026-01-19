CHiCO with HoneyWorks、初のベストアルバムリリース＆全国9か所を巡るワンマンツアー開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CHiCO with HoneyWorksが初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』を2026年3月25日にリリースすることが決定した。これは18日Zepp DiverCity（TOKYO）で開催された再始動後初の全国ツアーのファイナル公演にて発表されたもので、新たなお知らせに超満員の観客から大きな歓声が上がった。

本作は、昨年8月の再始動を機に改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたいというテーマのもと制作され、これまでに発表してきた数々の楽曲の中から、シングル表題曲のみを全網羅して収録。CHiCO with HoneyWorksの歩みと魅力を凝縮した一枚であり、初めて触れるリスナーにとっても最適な“自己紹介盤”となっている。加えて、先日初披露され大きな反響を呼んだGom（HoneyWorks）とCHiCOによるデュエット楽曲「STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）」に加え、新曲も収録予定。これまでの軌跡を振り返るだけでなく、再始動後の現在、そしてこれから先へと続くCHiCO with HoneyWorksの姿を感じさせる内容に仕上がっている。

さらに、本ベストアルバムを引っさげ、2026年7月3日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに全国ツアーの開催も決定！「できる限り細かく全国を回り、各地のファンに会いに行きたい」という想いから、数年ぶりに訪れる土地を含め全国9ヶ所を巡るツアーとなる。ベストアルバムと全国ツアーを通じて示されるCHiCO with HoneyWorksの現在の活動に、ぜひ注目してほしい。

また、本ツアーのチケット最速先行受付は、ベストアルバムの早期予約者を対象に実施される。

＜CHiCOコメント＞

CHiCO with HoneyWorksのこれまでの軌跡をベストアルバムとしてお届けできるのが本当に嬉しいです。

共に青春の時間を過ごした甘酸っぱい楽曲も、一歩踏み出す勇気をくれる力強い楽曲も、ベストアルバムに余すことなく詰め込みました。

世界中のファンの皆さんにｉ(愛)を込めて。

夏のツアーは久しぶりに行く街がたくさんあるので今からとても楽しみです！再始動にあたって、たくさんの温かいおかえりの言葉をもらいました。次はチコハニが皆の街へ会いに行きます！

皆の青春が蘇る、そんなツアーにします。ぜひ遊びに来てくださいね！

●リリース情報

CHiCO with HoneyWorks

『i BEST -Singles Collection-』

3月25日発売

【初回生産限定盤（2CD＋BD＋GOODS）】

品番：SMCL-981〜984

価格：￥7,000（税込）

【通常盤（2CD）】

品番：SMCL-985〜986

価格：￥3,500（税込）

早期予約特典

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

CD早期予約者限定最速先行受付用シリアルナンバー

ベストアルバム「i BEST -Singles Collection-」を対象オンラインショップにて早期予約いただくと、夏の全国ツアー「LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）」チケット最速先行受付にお申込みいただけます。

対象オンラインショップ

タワーレコードオンライン/HMV&BOOKS Online/楽天ブックス/ネオウイング/Sony Music Shop/新星堂WonderGOOオンライン/ゲーマーズオンラインショップ/アニメイトオンラインショップ/Amazon.co.jp

@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定

「i BEST -Singles Collection-」の@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定。デザインは後日公開！

「スライドアクリルキーホルダー」はグッズ付きセットでのみお買い求めいただけますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！

＠Loppi・HMV限定セットは、HMV&BOOKS online、ローソン店頭のLoppi端末、および全国のHMV店舗にてご購入いただけます。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約下さい！

ベストアルバム「i BEST -Singles Collection-」@Loppi・HMV限定グッズセット

【初回生産限定盤】＜早期予約特典付＞(2CD+BD+GOODS)＋スライドアクリルキーホルダー

【通常盤】＜早期予約特典付＞(2CD) ＋スライドアクリルキーホルダー

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

7月3日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日(日) 北海道・PENNY LANE24

7月18日(土) 香川・高松festhalle

7月19日(日) 福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日(月・祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日(土) 宮城・仙台Rensa

8月9日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日(土) 石川・REDSUN

8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

CD早期予約者限定最速先行受付

2026年１月18日(日) 20:00 〜 2月23日(月・祝) 23:59

＜プロフィール＞

CHiCO with HoneyWorks（読み：ちこ うぃず はにーわーくす）

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月に開催した3年振りとなるワンマンライブツアーは全3公演のチケットが即完売となった。

