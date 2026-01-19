＜パート義姉は救世主？＞「めっちゃ便利じゃん！」ネットスーパーという視点はアリ？【第2話まんが】
私はナツミ。夫と娘のアカリ（5才）と暮らしています。最近、夫の姉・ミサコさんが近くのスーパーでパートを始めました。ミサコさんは明るくて世話好きな性格です。それ以来、毎日のように「今日は卵が特売だよ」「鶏むね肉が安いから買っておいたよ」などとLINEが届くようになりました。けれど私にとっては自分のペースを崩され、ありがた迷惑……。親戚付き合いを考えると無下にもできず、私はだんだんストレスを感じ始めていました。
私は友人のユミに、ミサコさんについての愚痴をこぼしました。私は献立を考えながら買ったり、娘と一緒に選んだりしたいのに……。するとユミにはあっさりこう返されました。「親切じゃん！」「頼めるなら楽じゃない？」
ユミの口から「めっちゃ便利じゃん！」という言葉が出てきて驚きました。ミサコさんをネットスーパー代わりにするなんて！ そんなちゃっかりした考え方、私にはできません……。ただ本来ならお金がかかるサービスだというのは、自分にはない視点でした。
友人のユミは私の話を聞いて、「買い物を頼めるなんて便利だな」と思ったそうです。思いもよらない発想に、私は少々驚いたのでした。ネットスーパーの店員さんが自分から特売の商品をオススメして、さらには自宅まで持ってきてくれる……。そう思えばたしかにすごいサービスです。
ただ私がそれを必要としていないから、ありがた迷惑だと感じてしまうのです。人の役に立ちたいというミサコさんの気持ちは分かるけれど、巻き込まないでほしいです。必要になるタイミングがこの先来ることは、きっとありません。私はそう思っていました。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子
私は友人のユミに、ミサコさんについての愚痴をこぼしました。私は献立を考えながら買ったり、娘と一緒に選んだりしたいのに……。するとユミにはあっさりこう返されました。「親切じゃん！」「頼めるなら楽じゃない？」
ユミの口から「めっちゃ便利じゃん！」という言葉が出てきて驚きました。ミサコさんをネットスーパー代わりにするなんて！ そんなちゃっかりした考え方、私にはできません……。ただ本来ならお金がかかるサービスだというのは、自分にはない視点でした。
友人のユミは私の話を聞いて、「買い物を頼めるなんて便利だな」と思ったそうです。思いもよらない発想に、私は少々驚いたのでした。ネットスーパーの店員さんが自分から特売の商品をオススメして、さらには自宅まで持ってきてくれる……。そう思えばたしかにすごいサービスです。
ただ私がそれを必要としていないから、ありがた迷惑だと感じてしまうのです。人の役に立ちたいというミサコさんの気持ちは分かるけれど、巻き込まないでほしいです。必要になるタイミングがこの先来ることは、きっとありません。私はそう思っていました。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子