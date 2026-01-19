MISAMO（ミサモ）のMINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）が、それぞれInstagramを更新。1月16日に配信された新曲「Confetti」ミュージックビデオ撮影現場のオフショットとして、アンバサダーを務めるブランドの衣装を纏った姿やキュートなうさぎルックを披露した。

【写真】①MISAMOサナの重め前髪に反響！②③モモはMIU MIU、ミナはFENDIを着用 ④～⑥MISAMOがうさぎになって穴からピョコンとするオフショット

■MISAMO「Confetti」でサナはPolo Ralph Lauren、モモはMIU MIU、ミナはFENDIを着用！

「Confetti」のMVでは、メンバーそれぞれがアンバサダーを務めるブランドとコラボレート。サナはPolo Ralph Lauren（ポロ ラルフローレン）が本作のためにスタイリングしたカーディガンとロゴTシャツ、デニムショートパンツを履き、活発なムードを放つ。重めの前髪を作った茶髪ロングヘアのスタイルも新鮮だ。オフショットではきゅっと引き締まったウエストや美脚を見せた全身ショットを披露した。

またモモは、MIU MIU（ミュウミュウ）が今回のためにカスタムデザインしたミニ丈のセットアップにエコファーハットを被ったスタイル。ニーハイソックスを履き、多数の人形に囲まれた空間に佇む、輝くような美しさのショットを公開した。

そしてミナは、FENDI（フェンディ）の2026年春夏プレコレクションよりインスパイアされた特注のミニドレスを着用。美しいデコルテを見せて花束を抱えた姿や、凛々しい表情のセルフィーを投稿している。

■嬉しそうにうさぎになりきるMISAMO

またMVで3人がうさぎに扮したシーンの可愛らしいオフショットも。サナは「うさぎの集まり」、モモは「MVみたあ？」と日本語のキャプションも添え、ノリノリで撮影に臨んだことがよく伝わってくる。

SNSでは「かわいいが大渋滞で酸欠」「可愛すぎるんだけど」「無理！可愛い！」「ミサモうさぎちゃん揃った」「振り幅すごすぎる」「前髪さーたん可愛すぎ」「さすが世界のミサモ」「前髪の破壊力えぐい」と、大きな反響を集めている。

■動画：MISAMO「Confetti」MV