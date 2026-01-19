犬を『笑顔』にするためにできること4つ

犬はわたしたちのように『ワハハ！』と笑うことはありませんが、笑顔のような表情を見せますよね。これは一説によると「人間の笑顔を真似している」そうです。目を細めて口角が上がった表情を真似することで、笑顔に見えているのです。

また、嬉しいときやリラックスしているときなど、ポジティブな感情表現を同じ表情で表そうとしているともいわれています。ワンコの笑ったような顔はとっても可愛らしいもの。では、犬を笑顔にするために飼い主さんができることは何でしょうか。

1.飼い主が笑顔でいる

犬の笑顔を引き出すためには、なんといっても飼い主さん自身が笑顔で過ごすことです。前述のように、犬は人間の表情をよく観察し真似をします。あなたが笑っていることで愛犬にもその表情は伝染します。

ということは、飼い主さんがイライラしていたり悲しい顔ばかりしていると、ネガティブな気持ちが伝わり犬も不安になってしまうのです。ぜひ愛犬と一緒にいるときは笑顔でいることを心がけてくださいね。

2.犬が喜ぶスキンシップ

愛犬家のみなさんは日ごろからスキンシップはとっていることと思いますが、さらに笑顔になるように犬が喜ぶスキンシップを意識してみましょう。マッサージと言い換えても良いかもしれません。

耳の付け根から首の後ろ、背中からお腹、お尻の付け根と、毛並みに沿って優しく撫でてあげます。時折指の腹でグッと押すなど刺激を加えても良いですね。気持ちよさそうにウットリ笑顔を見せてくれるはずです。

3.安心できる環境づくり

楽しい！嬉しい！という爆発的な感情まではいかなくとも、穏やかなリラックスしているときにも自然と笑顔になりますよね。そのためには、犬が安心できる環境づくりが不可欠です。

騒音や匂い、光の刺激を減らす対策、快適な温度や湿度、愛犬の専用スペースの確保…これら基本的な住環境を整えてあげましょう。リラックスできる場所がたくさんあれば、それだけ愛犬の笑顔を引き出しやすくなります。

4.美味しいごはんと満足のいく散歩

ワンコが無条件で笑顔になってしまう瞬間、それはごはんやおやつを食べるときでしょう。首を縦に振る飼い主さんも多いことと思います。袋を開けるガサガサ音で大興奮！とびっきりの笑顔を見せてくれます。

食べることと同じくらい大好きな散歩も、犬を笑顔にする有効な方法です。時にはルーティンを外れ、新しい道を歩いてみてください。足元の感触や匂い、見る景色が少し変わるだけで犬のワクワク度は高まります。笑顔で「楽しいね！」とあなたの顔を見ながら歩いてくれるでしょう。

犬が微笑んでいるときの心理

犬が笑顔や微笑みを見せてくれるのは、飼い主さんのことが大好きだから。そのため笑った顔を真似たり、愛情のこもった反応を引き出したくて自発的に笑顔のような表情を見せてくれるのです。

では、ポジティブな理由以外に犬が微笑むときはあるのでしょうか？犬が笑顔を見せる具体的な心理はご覧のとおりです。

信頼や愛情 安心やリラックス カーミングシグナル ストレススマイル

大好きな飼い主さんの愛情を感じたり、リラックスしているときに犬はよく笑顔になります。話しかけられたり、撫でられたりとコミュニケーションを図ることで犬は幸せを感じます。

また、敵意がないことのアピールとして見られるのが「カーミングシグナル」です。

カーミングシグナルとは、犬が自分や相手の緊張を和らげ、衝突を避けるために見せる行動のこと。

初対面の人や犬に対して、目を細めたり口元をゆるめたりすることで「刺激しないでほしい」「落ち着こう」という意思を伝えようとします。

これらの表情が人の目には笑顔のように見えることがありますが、必ずしも喜びや楽しさを表しているわけではありません。

緊張や不安などネガティブな感情のときには「ストレススマイル」と呼ばれる笑顔のような顔を見せることも。目を細め口角が上がっているものの、体が強張ったり鼻にしわが寄るなど一目見て違和感を覚えるはずです。攻撃に転じる可能性もありますので、その場を立ち去るなど対処が必要です。

まとめ

犬を笑顔にするためには、十分なスキンシップや快適な住環境の提供はもちろん、何よりも飼い主さん自身が笑顔でいることです。あなたやご家族が穏やかに楽しく過ごすことが、愛犬の幸せにつながります。

この記事を参考に、可愛い愛犬の笑顔をたくさん引き出してあげましょう。