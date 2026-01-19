「超ビジュいいじゃん」渋野日向子と吉田優利・鈴姉妹の3ショット投稿にファン歓喜「推しが揃ってる」「前髪シスターズ」
吉田鈴が自身のインスタグラムを更新。渋野日向子、姉の吉田優利と3人で撮った笑顔の3ショットを投稿した。
「同じ事務所の先輩のひなこさんと、おねえたまとご飯」「いっぱい食べられて嬉しかったです」と記すと、写真では大きな2つのパフェを目の前にした自撮り写真2枚を公開した。この写真を見たファンは大喜び。「あらま、推しが揃ってる」「可愛すぎる」「前髪シスターズ」「理想のお姉さんと本当のお姉さん」「みんな笑顔が素敵」など、たくさんのコメントが次々に寄せられていた。吉田は2024年のプロテストに4度目の挑戦で合格。同年のファイナルQTで36位に入ると、25年は前半戦からの出場機会を確実にいかし、2回のリランキングも難なく突破した。シーズンを通して34試合に参戦し、TOP10に3回を含む24試合で予選を通過している。メルセデス・ランキングは51位と、シード権を獲得できる50位以内に惜しくも届かなかった。しかし前半戦の出場権はしっかりと獲得。今年こそ念願の初優勝を飾ることを多くのファンが期待している
