¢£Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤ÏÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤¬¤Ê¤ª¤ê¤Ë¤¯¤¤
ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é·×²èÅª¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤Ä¤âÄù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡»Å»ö¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ï¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼þ°Ï¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥®¥ê¥®¥êÊÊ¤Ï»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¡¢Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë´û¤ËÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤â¤Ã¤Æ¤È¤ê¤«¤«¤í¤¦¡×¤È³Ø½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦·×²èÅª¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¥®¥ê¥®¥ê
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅ°Ìë¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¦ÌµÍý
¢£»þ´Ö´ÉÍý¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»
¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤äÂÐ½è¤Î»ÅÊý¡Ê¹ÔÆ°¡Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö´ÉÍý¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î¡Ö¼Â¹Ôµ¡Ç½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¯¤¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉô°Ì¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºàÎÁ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼Ñ¤Æ¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î·×²è¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼Â¹Ôµ¡Ç½¤ÎÆ¯¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
Á°Æ¬Á°Ìî¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢À¸¸å¤¹¤°¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¤À®½Ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¾¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¼Â¹Ôµ¡Ç½¤¬¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤äÈèÏ«¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤ÏÎÁÍý¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤ì¤ÏÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÊ¼è¤ê¤¬É¬Í×¤Êºî¶È¤ËÇ¾¤ÎÆ¯¤¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¾¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Êµ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¹Ôµ¡Ç½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¸¦µæÅÓÃæ¤Ç½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þ´Ö¼´¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¬²ò¤¹¤ë
1¡¥¤È¤ê¤«¤«¤ê
Ãå¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¡£½ñÎà¤ä°õ´Õ¤Ê¤É¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤Î¼Â¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉ¬¿Ü¡£
2¡¥·×²èÎ©¤Æ
»Å»ö¤Î´°À®·Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë½ª¤ï¤ëÊýË¡¤òÁªÂò¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÄù¤áÀÚ¤ê¤ò·è¤á¡¢¼Â¹ÔÆü»þ¤ò·è¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÊÂ¹Ô¤·¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
3¡¥¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
·×²è¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¤â»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤â¤·¤â·×²è¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«´ü¸Â¤Î±ä´ü¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÂÐ½è¤ò¼è¤ë¡£
4¡¥Ã¦ÀþËÉ»ß
¥¿¥¹¥¯°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤º¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÏÊ£»¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬·ç¤±¤Æ¤â·×²èÄÌ¤ê¤Ë»Å»ö¤Ï¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÂÐºö¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤µ¤Æ¡¢¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡È¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Í¡É¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯
1¡¥¤È¤ê¤«¤«¤ê
´ë²è½ñ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤é¤±¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ë²è½ñºîÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥·×²èÎ©¤Æ
·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ê¤é¡¢30Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢·×²è¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸å¤í¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·×²è¤òÎ©¤Æ¤º¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤¬°¤¯¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÌ¯¤Ë¶Å¤êÀ¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î´ë²è½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
4¡¥Ã¦ÀþËÉ»ß
¥¹¥Þ¥Û¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë50Ê¬¡¢´ë²è½ñºîÀ®¤Ë10Ê¬¤òÈñ¤ä¤¹¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍèµÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤Ä¤Ã¤³¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Î»Å»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¤È¤ê¤«¤«¤ê¡×¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
»þ´Ö´ÉÍý¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¼Â¹Ôµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤â²¦Æ»¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¼êË¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¼«¸ÊÊó½·¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿À°ÍýÀ°ÆÜ
1¤Î¤È¤ê¤«¤«¤ê¤Î½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤´Ë«Èþ¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤´Ë«Èþ¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¡Ö¼«¸ÊÊó½·¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡×¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Í¾Ê¬¤ÊÊª¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢Êª¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ëºÝ¤ËÁêÅö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÊª¤ò¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢´ë²è½ñ¤¬´°À®¤·¤¿¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ë¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¿·ºî¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£´ë²è½ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¹µ¤¨¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢´ë²è½ñ´°À®¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¿·ºî¤Î¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ñÌ£¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è½ñ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò¶âÍËÆü¤ËÀßÄê¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ï¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃµ¤·¤Æºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°úÍÑÊÖ¿®µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥á¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤Çºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¢¥¿¥¹¥¯¤ÎÊ¬²ò¡¿¥¿¥¤¥à¥í¥°¤Ë´ð¤Å¤¯·×²èÎ©¤Æ¡¿¥¬¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Î³èÍÑ
2¤Î·×²èÎ©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¡¢Ã£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´Íý³Ø¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¸¶Íý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥í¥°¤Ë´ð¤Å¤¯·×²èÎ©¤Æ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¹þ¤ß¤ä´üÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë10Ê¬´Ö¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¬¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤Ï¡¢1¥«·î¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅªÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò°ìÌÜ¤ÇÐíâ×¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿·×²èÉ½¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½Ä¼´¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤ò¡¢²£¼´¤ËÆüÉÕ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤ËµÚ¤Ö¥¿¥¹¥¯¤òÊ£¿ô¤³¤Ê¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Îºî¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô½µ´ÖÀè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤ËÂ¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð³Æ¥¿¥¹¥¯¤Î¿ÊÄ½¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´ë²è½ñºîÀ®¡×¤òÊ¬²ò¤¹¤ë
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê´ë²è½ñºî¤ê¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ë¡¢
¢¢´ë²è½ñºîÀ®
¤È¤À¤±µÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¸¶Íý¤Ç¡¢to do¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Î´ë²è½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌîºÚÉÔÂ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤°ûÎÁ¤Î³«È¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê
¢¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×
¢¢¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤
¢¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤
¢¢´ë²è½ñºîÀ®
¢¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×
´ë²è½ñºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£½êÍ×»þ´Ö¤òÆþ¤ì¤¿to do¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë
¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Êto do¥ê¥¹¥È¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥à¥í¥°¤Ë´ð¤Å¤¯·×²èÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£to do¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌÜ¤Ç½êÍ×»þ´Ö¤ò¸«ÀÑ¤â¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹àÌÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ê30min¡Ë¤Ê¤É¤È½êÍ×»þ´Ö¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë»÷¤¿¥¿¥¹¥¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¸½¾õÇÄ°®
¢¢20Âå¤Î¿©À¸³è¤ä·ò¹¯°Õ¼±¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡Ê1h¡Ë
¢¢ÌîºÚÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤ä²ÝÂê¡ÊÌ£¡¢¼ê´Ö¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¡Ë¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê1h¡Ë
¢¢¶¥¹ç¾¦ÉÊ¡ÊÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹Åù¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢ÆÃÄ§¡¢²Á³ÊÂÓ¡¢¥·¥§¥¢¤òÄ´ºº¡Ê1h¡Ë
¢¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·ò¹¯°ûÎÁ»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Êµ¡Ç½À¡¢ÄãÅü¼Á¤Ê¤É¡Ë¤ò³ÎÇ§¡Ê1h¡Ë
¢¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê
¢¢20Âå¤Î¤É¤ÎÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤«·èÄê¡ÊÎã¡§Âç³ØÀ¸¡¢¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¡Ë¡Ê10min¡Ë
¢¢¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁü¡Ë¤ÎÀßÄê¡Ê15min¡Ë
¢¢ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Î²¾ÀßÄê¡ÊÄ«¿©Âå¤ï¤ê¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢±¿Æ°¸å¤Ê¤É¡Ë¡Ê15min¡Ë
¢¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×
¢¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡ÊÎã¡§¼ê·Ú¤µ½Å»ë¡¢±ÉÍÜµ¡Ç½À½Å»ë¡Ë¡Ê10min¡Ë
¢¢¾¦ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸¡Æ¤¡ÊÎã¡§½Ü¤ÎÌîºÚ¤ÎÇÛ¹ç¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡Ê10min¡Ë
¢¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Î°Æ½Ð¤·¡Ê15min¡Ë
¢¢¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤
¢¢Ì£¤ÎÊý¸þÀ¡ÊÌîºÚ´¶¤·¤Ã¤«¤êor¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ë¡Ê15min¡Ë
¢¢±ÉÍÜÁÇ¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¡Ë¤Î¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê15min¡Ë
¢¢ÍÆÎÌ¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¡Æ¤¡Ê15min¡Ë
¢¢ÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä¾ÞÌ£´ü¸Â¡¢À½Â¤²ÄÇ½À¤Î³ÎÇ§¡Ê1h¡Ë
¢¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤
¢¢ÁÛÄê²Á³ÊÂÓ¤ÎÀßÄê¡Ê15min¡Ë
¢¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¸¡Æ¤¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡Ë¡Ê15min¡Ë
¢¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó°Æ¡ÊSNS³èÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡Ê15min¡Ë
¢¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¡¢Çä¾åÍ½Â¬¤Î²¾Äê¡Ê15min¡Ë
¢¢´ë²è½ñºîÀ®
¢¢´ë²è½ñ¤Î¹½À®°Æ·èÄê¡Ê15min¡Ë
¢¢É¬Í×¤Ê¥°¥é¥Õ¡¦¿ÞÉ½¡¦¥Ç¡¼¥¿¤Î½àÈ÷¡Ê1h¡Ë
¢¢¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤Î¥é¥Õ¤òºîÀ®¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¹¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¡Ë¡Ê30min¡Ë
¢¢¼ý»Ù»î»»É½¡Ê½é´ü¥³¥¹¥È¡¢Ã±²Á¡¢Íø±×Î¨¤Ê¤É¡Ë¤ÎºîÀ®¡Ê1h¡Ë
¢¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×
¢¢¾å»Ê¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î»öÁ°¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê1h¡Ë
¢¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ºÇ½ªÈÇ¤ò´°À®¡Ê2h¡Ë
¢¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍÑ»ñÎÁ¤Î½àÈ÷¡Ê¥Ñ¥ï¥ÝÅù¡Ë¡Ê2h¡Ë
¢£Ç¾¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤â¸º¤ê»Å»ö¤¬¸úÎ¨²½
¤³¤¦¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÊÎ¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ç¾¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÉô½ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÆüÄø¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¾å»Ê¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î»öÁ°¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÆüÄøÄ´À°¤â¡¢Ëè²ó¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢to do¥ê¥¹¥È¤ò»þ·ÏÎó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÃÊ³¬¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¬¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯£¥¢¥é¡¼¥à¤Î³èÍÑ
¤³¤¦¤·¤Æ¾ÜºÙ¤Êto do¥ê¥¹¥È¤È¥¬¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£3¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢³Æto do¥ê¥¹¥È¤ÇÄê¤á¤¿½êÍ×»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢ºî¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤â¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö20Âå¤Î¿©À¸³è¤ä·ò¹¯°Õ¼±¤Ã¤Æº£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¿©À¸³è¤Ã¤Æ°ì¸À¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¤¤¤¶Ãå¼ê¤¹¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£´Ø¿´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åý·×¾ðÊó¤ò¼¡¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸¡º÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¢¥é¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢»þ´Ö¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´ÖÆâ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢to do¥ê¥¹¥È¤È¥¿¥¤¥à¥í¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¦Àþ¤·¤Ê¤¤¤Çºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÊýË¡
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤´Ä¶Ä´À°¡¿Ãí°Õ»ýÂ³·±Îý
4¤ÎÃ¦ÀþËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶Ä´À°¤È¤Ï¡¢Í¶ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»É·ã¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²¡¼¥à¤ËÍ§Ã£¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¡¢ÍèµÒ¤Ê¤É¡Ë¤ò¼×ÃÇ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Éý¹¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï»É·ã¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ýÂ³·±Îý¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºî¶ÈÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¡Ö¤¢¡¢SNS¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº£Æü¤ÎÍ¼¤´ÈÓ²¿¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¨Ç°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·±Îý¤Ç¤¹¡£ÉÔÃí°Õ·¹¸þ¤Î¤¢¤ëADHD¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»¨Ç°¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤«¤éºî¶È¤ËÌá¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬10Ê¬¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï10Ê¬¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Ê¤»¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç10Ê¬´Ö¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÀßÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î10Ê¬´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»¨Ç°¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»¨Ç°¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥á¥â¤Ë²Õ¾ò½ñ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦X¸«¤¿¤¤
¤Ñ¤Ã¤ÈÃ»¤¯½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥á¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¹¥¯¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²Õ¾ò½ñ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦X¸«¤¿¤¤
¡¦YouTube¸«¤¿¤¤
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»¨Ç°¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤é¤º¤Ë¡¢¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤¹¤Ã¤Èºî¶È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÃ¶½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¸å¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥â¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£½µËö¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÊÖ»ö
¡¦½ÐÄ¥¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î¼êÇÛ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤éºî¶È¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤É¤Î¥¿¥¹¥¯¤â´°Î»¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ÇÊª»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë½¸ÃæÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Äù¤áÀÚ¤êÁ°¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥í¥Ã¥¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¼×ÃÇÊýË¡¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤«¤«¤ê¤ÈÃ¦ÀþËÉ»ß¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤Ã¤¿¥«¥Ê¥³¤µ¤ó¡£¤´Ë«ÈþºîÀï¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë´ë²è½ñ¤ò»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤Ï¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥é¥ó¥Á¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë·×²èÅª¤Ë´ë²è½ñ¤ò»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤òºî¤ê¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó·×²è¤«¤éÃ¦Àþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë²è½ñºîÀ®°Ê³°¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âto do¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¿¥¤¥à¥í¥Ã¥¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
