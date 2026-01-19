藤田ニコルが「口、ムカつきました」と女子アナの表情に対して嫌悪感をあらわにし、その表情をモノマネするヒトコマがあった。

【映像】藤田ニコルがムカついた女子アナの表情

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには藤田ニコルが登場した。

1年前、アナウンサーもどきと言われた西澤由夏アナ。森香澄に対抗して密着をしてもらい、本当の姿を見てもらうという企画が放送された。その結果、同企画はおよそ60万回再生、YouTubeでは300万回再生越えを記録。さらに西澤アナはこの度、水着写真集を発売することが決定。その記念として再び西澤アナの密着企画「千鳥さん、時は来ました 今度こそ見てられる 西澤由夏の逆襲Part2」が放送された。

西澤アナが写真集を発売するにあたって、知名度がどのくらいあるのかを検証するロケを行った。今回は、ABEMA本社のある渋谷で道行く人に好きなアナウンサーを聞いた。もしも、西澤アナの名前が上がったら、後ろの車から本人が登場して驚かすという往年のドッキリスタイルを敢行する。

この企画に対してノブは「スターがやるやつ！」とツッコミを入れた。VTRが流れ、一人目の男性がインタビューに答えている最中のこと。男性の後ろに駐車していたロケバスから西澤アナが窓を開けて顔を出した。するとノブは「終わりです、終わりです！終了！」と声をあげた。西澤アナが「なんでですか？！」と問うと、ノブは「長澤まさみさんがやるやつやん」と指摘。藤田は、窓から顔を出した西澤アナの表情が気に食わなかったようで「口、見ました？ 口、ムカつきました」と嫌悪感をあらわにし、西澤アナの口元のモノマネを披露した。