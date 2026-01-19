人気YouTuber・きりまるが17日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。



【写真】きりまる&「ぽて」さんの夫婦2ショット

きりまるは「2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました 人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」と昨年プロポーズを受けていたことを発表。「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」と当時の心境を振り返った。投稿には、お相手の「ぽて」さんから大きな花束や婚約指輪を受け取り、感極まるきりまるの写真や、2ショット写真も添えられた。



自身のYouTubeチャンネルでも動画を更新し、「私から人生で一番大きな報告があります。きりまる、ついに結婚します」と発表。左手の薬指にキラリと輝く婚約指輪も見せ、「SNSを高校生から始めて10年たつんですけど、いつも見てくれているみんなにこんなうれしい報告ができると思っていなくて、本当に嬉しいです」と喜びを語った。



お相手の「ぽて」さんについては「彼と3年お付き合いして、プロポーズしてもらいました」と明かし、「（プロポーズは）人生で一番のサプライズやった。夢みたいというか、未だに実感が湧いていません」と心境を語った。



きりまるは美容や自身のライフスタイルを等身大に発信するスタイルで、同年代の同性を中心に人気を博しているYouTuber。2026年1月18日時点でのYouTubeチャンネルの登録者数は104万人。



