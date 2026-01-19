エールディヴィジ 25/26の第19節 フォレンダムとユトレヒトの試合が、1月18日22:30にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはジョエル・イデホ（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）、アウレリオ・ウラース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはセバスティアン・ハラー（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ビクトル・イェンセン（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。フォレンダムのブランドレイ・クワス（MF）のアシストからジョエル・イデホ（FW）がゴールを決めてフォレンダムが先制。

さらに42分フォレンダムが追加点。ダブ・クワクマン（MF）のアシストからブランドレイ・クワス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とフォレンダムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユトレヒトは後半の頭から選手交代。ジバイ・ゼキエル（MF）からダニ・デビト（MF）に交代した。

49分、ユトレヒトのセバスティアン・ハラー（FW）のアシストからビクトル・イェンセン（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フォレンダムが2-1で勝利した。

なお、フォレンダムは23分にプレシャス・ウグウ（DF）、83分にニック・フェルシューレン（DF）、90+4分にロビン・クライセン（MF）に、またユトレヒトは28分にミゲル・ロドリゲス（FW）、83分にマティス・ディデン（MF）、90+2分にスフィアン・エルカルアニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 00:30:31 更新