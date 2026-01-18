【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】これがファウル？日本代表MFの好守備

U-23日本代表のMF小倉幸成（法政大学）が、ボール奪取の局面で不可解な判定を受けた。好守備と思われたが、まさかのファウル判定にファンたちも唖然としている。

U-23日本代表はAFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。30分に今大会初失点を喫したが、50分に途中出場のMF古谷柊介（東京国際大）が同点ゴール。1ー1で延長戦を終えるも、迎えたPK戦を4ー2で制して準決勝へと進出している。

この日は不可解な判定に苦しめられる場面が散見された日本。その1つが延長戦の112分だった。ヨルダンがカウンターを発動するも、MFマフムド・ディーブのトラップが長くなったところを小倉が見逃さず。鋭い出足でボールとディーブの間に身体を滑り込ませ、背中で相手をブロックしながらマイボールとした。

解説が「素晴らしい！」と絶賛した直後に…

このプレーに解説の水沼貴史氏も「いやー素晴らしい！」と絶賛。しかし、一拍置いてからウズベキスタン人のアスケル・ナジャファリエフ主審がホイッスルを吹き、「あぁ、ファウルか…」と落胆した。

小倉も「なんでだー！」と言わんばかりにピッチに倒れ込んだこのシーンには、SNSのファンたちも注目。「いやーそれファウル取るかあ…小倉のいい守備に見えたが」「小倉のコレがファウルなの意味分からん」「小倉めちゃよかったのにこれでファールとか…」「小倉はファウルじゃないだろ！」「なんで小倉のファールなんだ？」「えっ？ファウル？なんで？」「これはフットボールコンタクトだろ？」「ジャッジのレベルが酷い」などと、判定に納得がいかない声で溢れた。

法政大学2年生の小倉は、昨秋のU-20ワールドカップでも活躍。今大会でもグループステージ2試合、今回のヨルダン戦と3試合でスタメンに名を連ねるなどチームの心臓としてプレー。2大会連続3度目のアジア制覇に向けて存在感を高めている。

なお、U-23日本代表は1月20日20時30分キックオフの準決勝で、U-23韓国代表と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

