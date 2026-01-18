18日（日）、セリエA女子の第20節が行われた。

今シーズンのセリエA女子にはイタリアに渡って3年目、ノヴァーラで2シーズン目を迎えるアウトサイドヒッターの石川真佑と、イタリア2シーズン目で今季からブスト・アルシーツィオに加入したセッターの関菜々巳がいる。

ここまで14勝6敗のノヴァーラは、第7節でフルセットの末に惜しくも敗れたスカンディッチとの対戦。石川はベンチスタートとなったこの試合、ノヴァーラは第1セットを落としてしまう。続く第2セット、7-11とリードされている場面で途中出場となった石川は、スパイクで得点を重ねるがそのまま2セット目も連取される形に。

その後、石川の出場はないもののノヴァーラが3、4セット目を取り返す展開に。ファイナルセット、リリーフサーバーとして石川は途中出場する。しかしこれがサーブミスとなり、結果はフルセットでスカンディッチに負けを喫した。

一方、前節でスカンディッチにストレート負けを喫したブスト・アルシーツィオはマチェラータと対戦した。関はスターティングメンバーとして試合に出場し、第1セットは順調に流れを掴んだブスト・アルシーツィオが先取する。

続く第2セット、ブスト・アルシーツィオが大きくリードを広げる展開になったが、終盤でマチェラータの7連続得点により18-18と追いつかれる形になる。しかし、そこから相手にリードを許すことなく第2セット、第3セットと連取しブスト・アルシーツィオはストレート勝利を収めた。スタメン起用された関は、試合を通して1得点を獲得した。

次戦、ノヴァーラは21日（水）4:30よりペルージャと、ブスト・アルシーツィオは同日同刻にピネローロと対戦する。

■試合結果

・石川真佑（ノヴァーラ）vs スカンディッチ（●2-3）途中出場1得点・関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ）vs マチェラータ（○3-0）先発出場1得点