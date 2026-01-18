東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。

今回は、「チーズモンブラン、スーベニアプレート付き」を紹介します。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”チーズモンブラン、スーベニアプレート付き

価格：1,300円

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢トゥモローランド・テラス｣など

「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいスーベニアグッズが登場！

今回紹介するのは「チーズモンブラン、スーベニアプレート付き」

ふんわりとしたホイップクリームに包まれた、チーズ風味のモンブラン。

中にはほんのり甘酸っぱいベリー系のソースが隠れており、食べ進めるごとに異なる味わいが楽しめます。

トップにはミニーマウスのリボンをかたどった真っ赤なチョコレートがあしらわれ、見た目の華やかさも抜群！

スーベニアプレートは、ミニーマウスがデザインされたピンクのハート型。

リボンやジュエリー、ハートが散りばめられたアートがかわいい！

おやつタイムのおともや、アクセサリートレイとして使っても◎

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”チーズモンブラン、スーベニアプレート付きの紹介でした。

