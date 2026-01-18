【実食レポ】かわいいハート形！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”チーズモンブラン、スーベニアプレート付き
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。
今回は、「チーズモンブラン、スーベニアプレート付き」を紹介します。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”チーズモンブラン、スーベニアプレート付き
価格：1,300円
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢トゥモローランド・テラス｣など
「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいスーベニアグッズが登場！
今回紹介するのは「チーズモンブラン、スーベニアプレート付き」
ふんわりとしたホイップクリームに包まれた、チーズ風味のモンブラン。
中にはほんのり甘酸っぱいベリー系のソースが隠れており、食べ進めるごとに異なる味わいが楽しめます。
トップにはミニーマウスのリボンをかたどった真っ赤なチョコレートがあしらわれ、見た目の華やかさも抜群！
スーベニアプレートは、ミニーマウスがデザインされたピンクのハート型。
リボンやジュエリー、ハートが散りばめられたアートがかわいい！
おやつタイムのおともや、アクセサリートレイとして使っても◎
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”チーズモンブラン、スーベニアプレート付きの紹介でした。
夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」
