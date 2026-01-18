昨季加入したコールに吉報

米大リーグ・ドジャースのアレックス・コール外野手に、新たな家族が誕生した。17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムで妻が出産したと報告。米ファンからも多数の祝福が集まった。

コールは妻との写真をアップ。腕には生まれたばかりの我が子を抱いていた。「かわいい女の赤ちゃんが生まれました。レヴェリー・ローズ・コール。元気な赤ちゃんとママがいることを神に感謝」と報告した。

オフに飛び込んだおめでたいニュースに、米ファンからは「おめでとう」「なんてかわいい赤ちゃん」「おめでとう!! かわいくて、思いの込められた名前だね」「2人におめでとう」「神に感謝」「美しい女の子だね。いつまでも幸せに」「おめでとう!!ママも赤ちゃんも頑張った！美しい」などと祝福が集まった。

31歳のコールは昨季途中にナショナルズからトレード移籍。レギュラーシーズンの成績は打率.267、5本塁打、31打点。ドジャース移籍後は38試合で打率.247、2本塁打、5打点だった。ポストシーズンでは7試合で出番を掴み、WSの第5戦では先発出場を果たした。



（THE ANSWER編集部）